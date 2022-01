Les traders Crypto.com maintiennent une zone de support provisoire alors que les traders CRO ciblent 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crpyto.com a maintenu une zone de support stable dans la zone de 0,40 $, mais les traders semblent s’affaiblir.

La poursuite baissière entre le graphique des prix et les oscillateurs prévient d’un retour plus bas.

Les acheteurs doivent intervenir et soutenir le CRO, sinon un retour à 0,35 $ est à venir.

Le prix de Crypto.com continue de faire face à des défis supérieurs au niveau de prix de 0,40 $. Une forte vente contre le Tenkan-Sen à 0,40 $ teste la conviction des acheteurs – l’échec à dépasser le Tenkan-Sen signale une faiblesse continue.

Le prix de Crypto.com fait face à une pression de vente continue à moins que les traders ne se rallient au CRO

L’action sur les prix de Crypto.com a une route difficile à parcourir si elle veut revenir à une tendance haussière qui vise de nouveaux sommets historiques. Au cours de la session intrajournalière, les acheteurs font face à la troisième journée consécutive de poussée au-dessus du Tenkan-Sen mais ne parviennent pas à clôturer au-dessus. Les oscillateurs fournissent peu d’aide pour déterminer un mouvement anticipé, mais la pression de vente d’un mouvement plus bas est le scénario le plus probable.

Le cas le plus solide pour une autre baisse, ou du moins un retour pour tester le plus bas de 2022 à 0,32 $, est la divergence entre le graphique en chandeliers et l’indice composite. La flèche pointant vers le bas sur le graphique en chandeliers indique des sommets inférieurs, tandis que la flèche sur l’indice composite indique des sommets plus élevés. Cette divergence est connue sous le nom de divergence baissière cachée. La divergence baissière cachée n’est valable que si quelque chose est déjà dans une tendance baissière – Crypto.com est définitivement dans une tendance baissière – agit comme un avertissement que la hausse actuelle est susceptible de se terminer et de reprendre la tendance baissière précédente.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, les haussiers peuvent invalider une configuration de continuation de tendance baissière en supprimant la divergence baissière cachée. Pour ce faire, le prix de Crypto.com a besoin d’une clôture supérieure à la clôture du 16 janvier de 0,46 $. Cela générerait également une cassure au-dessus du drapeau haussier actuel (canal de régression linéaire diagonal bleu) et du Kijun-Sen. À partir de là, un mouvement vers 0,50 $ est probable.

Cependant, l’échec d’une cassure au-dessus du Tenkan-Sen verrait probablement le prix du CRO tester le bas du drapeau haussier et le plus bas de 2022.