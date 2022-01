Le prix Polkadot développe un support pour revenir à 30 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot développe un chandelier d’inversion haussier sur le graphique hebdomadaire, signalant qu’un creux est probable.

De même, le graphique Point and Figure affiche une configuration d’inversion haussière et une opportunité d’achat.

Les risques baissiers subsistent mais sont probablement limités.

Le prix Polkadot maintient, jusqu’à présent, la zone de valeur de 20 $ comme principale zone de support. La récente tendance à la baisse et à la vente sur le marché des crypto-monnaies a positionné le DOT dans une zone de support solide et qui créera probablement le creux dont il a besoin pour poursuivre sa prochaine tendance haussière.

Le prix Polkadot se prépare pour une autre course haussière, mais seulement s’il détient la zone de valeur de 20 $

Le prix de Polkadot se situe dans une fourchette de prix vitale qui établira probablement la reprise d’une course haussière ou une plongée vers la capitulation. Les haussiers et les baissiers sont nerveux car le seuil de reprise ou d’effondrement continue de baisser. Alors que les baissiers ont récemment pris le contrôle de la tendance, il y a maintenant une longue opportunité disponible.

Une longue opportunité hypothétique pour le prix Polkadot existe maintenant sur le graphique point et figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases. La configuration longue est un ordre d’achat stop à 28 $, un stop loss à 20 $ et un objectif de profit à 82 $. La configuration commerciale est une récompense / risque de 6,75: 1 avec un bénéfice implicite de 225% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. Cependant, une résistance sera probablement trouvée immédiatement dans la zone de 30 $ avant qu’une course vers 82 $ ne puisse se poursuivre.

DOT/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

La zone de valeur de 30 $ est le niveau de résistance principal que le prix de Polkadot devra casser avant qu’un nouvel élan à la hausse ne puisse se produire. Les retracements hebdomadaires Tenkan-Sen, Kijun-Sen et 38,2 % de Fibonacci existent au niveau de prix de 30 $. Donc, si les traders poussent au-dessus de 30 $, alors c’est un espace grand ouvert pour pousser plus haut.

Graphique DOT/USD hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Les perspectives haussières du prix Polkadot seront invalidées s’il y a une clôture hebdomadaire en dessous du nuage hebdomadaire Ichimoku à 16 $. Si cela se produit, un mouvement de capitulation dans les chiffres uniques est très probable.