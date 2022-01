Ripple rachète pour 200 millions de dollars d’actions, qui devraient être rendues publiques à la fin du procès | Cryptomonnaie

Ripple a racheté pour 200 millions de dollars d’actions de série C à son principal investisseur, une société d’investissement basée au Royaume-Uni.

Le géant des paiements a renforcé son bilan, qui devrait être rendu public à la fin du procès SEC contre Ripple.

Les analystes ont prédit une remontée des prix Ripple à 2,31 $, cible du triangle symétrique.

Le géant des paiements Ripple est sur le point de devenir public en rachetant pour 200 millions de dollars ses actions de série C à un investisseur principal. Les analystes sont optimistes quant à la reprise de Ripple et prévoient un rallye à 2,31 $.

Ripple renforce son bilan avec un rachat d’actions

Le géant des paiements Ripple a décidé de consolider sa situation financière en rachetant pour 200 millions de dollars d’actions de série C. Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a annoncé le rachat de l’investisseur britannique Tetragon Financial Group.

Le géant mondial des paiements de Ripple vaut actuellement 15 milliards de dollars, un record. Les partisans pensent que Ripple renforce son bilan avant ses projets d’introduction en bourse.

Garlinghouse a révélé les plans de Ripple de rendre public une fois la bataille juridique avec la SEC terminée. Le procès SEC contre Ripple traîne depuis plus d’un an maintenant. Malgré le différend juridique, 2021 a été l’une des années les plus fortes pour le géant des paiements.

Brad Garlinghouse aurait déclaré :

Même avec les vents contraires de 2021, ce fut notre meilleure année jamais enregistrée, la plus forte que nous ayons jamais été.

Ripple a prévu sa diversification en 2022. Le géant des paiements prévoit d’apporter un large éventail de fonctionnalités au XRP Ledger. Les partenaires et développeurs On-Demand Liquidity (ODL) de Ripple souhaitent travailler en cohésion pour renforcer les capacités du réseau altcoin.

@DaCryptoGeneral, analyste et trader crypto, a évalué la tendance des prix Ripple et a prédit un rallye de l’altcoin. Le prix de l’ondulation se consolide actuellement à l’intérieur d’un triangle symétrique potentiel, et les analystes pensent qu’une cassure est confirmée. @DaCryptoGeneral a fixé un objectif de 2,31 $ pour le prix Ripple.

$XRP (1D); le prix se consolide actuellement à l’intérieur d’un triangle symétrique potentiel.

Je m’attends à une forte hausse des prix une fois la cassure du triangle symétrique confirmée, le prix remontera au niveau clé autour de 2,31 $ en tant que cible du triangle symétrique pic.twitter.com/iL1sPR55wy – CRYPTO GÉNÉRAL (@DaCryptoGeneral) 17 janvier 2022

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix Ripple pourrait revenir à 1 $.