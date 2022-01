Le prix Dogecoin atteindra son sommet hebdomadaire et marquera 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin voit les investisseurs se préparer à une pause à la hausse.

Bien que les marchés mondiaux se soient tournés vers le risque, l’action des prix DOGE signale un pop imminent.

Attendez-vous à la cassure du plus haut hebdomadaire pour tester 0,16 $.

L’action des prix Dogecoin (DOGE) a rebondi ce matin lors de la session européenne après avoir à nouveau testé 0,1360 $. Avec le rebond, il semble que les haussiers devraient voir une accélération des séances américaines qui pourrait éliminer le plus haut hebdomadaire d’hier et cibler le premier niveau de résistance significatif à 0,16 $. Comme la fin de la semaine approche à grands pas, attendez-vous à ce que cela prépare le terrain pour une nouvelle hausse la semaine prochaine.

DOGE a des traders intéressés avec 12% de gains de fruits à portée de main

Le prix du Dogecoin ouvre la voie à une hausse, car il ne faut que deux fuseaux horaires pour secouer les commentaires plus bellicistes de la Réserve fédérale américaine. La session ASIA PAC a poussé l’action des prix DOGE à la baisse, mais les haussiers de la session européenne ont interrompu la tentative baissière et ont fait demi-tour avant même que le prix ne puisse correctement rebondir sur le niveau historique de 0,1360 $. Une autre bonne incitation pour les haussiers à intervenir est que l’indice de force relative reste relativement stable, ce qui suggère que la session américaine accélérera la demande et le volume d’achat.

Avec la reprise de la demande, attendez-vous à ce que le sommet hebdomadaire soit cassé à la hausse et que 0,16 $ agisse comme un aimant pour les traders qui pourraient être assis sur leurs mains avant de commencer à enregistrer des bénéfices ou à retirer des parties de leurs transactions. Avec ce mouvement, l’indice de force relative (RSI) se sera déplacé au milieu de l’équation entre acheteurs et vendeurs et aura donc encore une marge de progression dans les prochains jours et la semaine prochaine, avec plus de gains sur la table. En effet, une clôture hebdomadaire au-dessus de 0,16 $ verrait une nouvelle poursuite de la tendance haussière la semaine prochaine, avec 0,19 $ peut-être également sur le registre.

Graphique journalier DOGE/USD

Bien que les marchés semblent haussiers, certains vents contraires imminents pourraient rapidement renverser les vents favorables actuels et entraîner les marchés à la baisse. Cela pourrait entraîner l’écrasement des traders contre 0,1360 $, et avec cela, éventuellement une pause et des arrêts, ce qui pourrait déclencher une demande colossale du côté des vendeurs. Avec cela, le risque est que l’action des prix puisse retomber sous la ligne de tendance descendante rouge, ce qui indiquerait un redémarrage de la tendance baissière et ouvrirait la voie à 0,09 $ à partir d’une cassure en dessous de 0,1 $.