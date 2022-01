L’industrie de la cryptomonnaie semble disposée à adopter la règle de voyage du GAFI: enquête | Cryptomonnaie

L’industrie de la crypto-monnaie est impatiente de se conformer à la soi-disant règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) et semble disposée à travailler avec les régulateurs afin d’accélérer le processus, selon une nouvelle enquête.

Selon une enquête menée par Notabene, une société de conformité crypto basée à New York, la majeure partie de l’industrie de la crypto sera conforme aux règles de voyage d’ici le deuxième trimestre 2022. Actuellement, le rapport affirme qu’environ 70% des répondants pratiquent la règle ou planifient pour achever leur mise en conformité au T1/T2 2022.

L’avènement des crypto-monnaies a posé un nouveau problème dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Depuis 2014, le GAFI surveille ce domaine afin d’établir des normes pour faire face à ces nouveaux dangers. Depuis lors, le GAFI a continué d’ajuster et de clarifier ses positions sur les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent pour le secteur de la cryptomonnaie afin de suivre son développement rapide.

La recommandation 16 du GAFI sur les virements électroniques, également connue sous le nom de règle de voyage, stipule que les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), les institutions financières et les autres entités réglementées dans les pays membres doivent fournir les détails de l’émetteur et du bénéficiaire aux contreparties dans les transactions de 1 000 $ ou plus.

L’enquête a interrogé 56 entreprises du monde entier, dont 45 % sont basées en Asie-Pacifique, 30 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 25 % en Amérique du Nord. 13% des répondants ont une licence bancaire ou sont une banque ; 86% sont des entreprises crypto-natives.

Selon l’enquête, environ un tiers des entreprises (31 %) adhèrent complètement ou partiellement à la réglementation. Le rapport a également révélé que 92 % des répondants disposent de services internes de conformité et juridiques, et 78 % de ces entreprises considèrent ces équipes capables de garantir que l’entreprise agit conformément aux règles externes et aux contrôles internes.

Quel est le calendrier de votre entreprise pour se conformer pleinement à la règle de voyage ? Source : Notabène

La moitié des répondants, d’autre part, notent que les obstacles à l’application des règles de voyage comprennent la période de lever et l’incertitude juridique sur les aspects les plus pertinents de l’adoption. Selon le rapport, la majorité des répondants (46 %) ne connaissaient pas le protocole qu’ils avaient l’intention d’utiliser pour se conformer.

Le GAFI a publié en 2019 un ensemble de règles, dont la Travel Rule, pour empêcher l’utilisation des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le Japon figurait parmi les juridictions les plus réceptives à l’ordonnance sur les règles de voyage, avec d’autres pays asiatiques tels que la Corée du Sud et Singapour.