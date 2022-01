Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : pertes de crypto contenues alors que les marchés rebondissent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin maintient les pertes contenues après la douche froide de la Fed

L’action sur les prix d’Ethereum trouve des traders défendant le S2 mensuel et est prévue pour un autre test à 2 695 $.

Les baissiers XRP ne font pas le poids face aux haussiers alors que l’élan change en leur faveur.

Le bitcoin a plongé lors de la séance de négociation américaine après que la Fed a fait savoir aux marchés qu’elle s’attend à faire davantage de hausses de taux en 2022g. Depuis lors, cependant, l’action des prix a été très contenue par les haussiers. Nous constatons une tendance similaire dans les deux autres majors, Ethereum et Ripple, chacune trouvant un soutien solide autour d’un élément technique, et la stabilisation de l’indice de force relative (RSI), ouvrant ainsi la voie aux haussiers pour amorcer une tendance haussière.

Le prix du Bitcoin se situe autour de 36 709 $ et pourrait récupérer du terrain au-dessus de 39 780 $ d’ici la fin de cette semaine

Le prix du Bitcoin (BTC) a maintenu ses pertes relativement contenues alors que les marchés se sont retournés après le président de la Fed, Powell. Les marchés ont rapidement ignoré la négativité et se réjouissent du fait que les fondamentaux sont toujours solides et qu’aucune bulle de risque n’a été mentionnée prochainement. Avec cette évaluation générale, les investisseurs arrivent maintenant en « gros » et achètent à long terme, maintenant que le chat est sorti du sac et que la trajectoire des taux pour 2022 a été communiquée.

Les prix du BTC ne peuvent qu’augmenter à partir de maintenant, car l’incertitude du marché quant à la trajectoire des taux prévue par la Fed est désormais claire, ce qui ajoutera à davantage de vents favorables qui renforceront le sentiment de participation au Bitcoin. Attendez-vous à une première vague de la session américaine pour pousser BTC plus haut pour tester 38 073 $, suivi de 39 780 $. La valeur de support S1 mensuelle est presque au même niveau, de sorte que certaines prises de bénéfices à court terme pourraient être déclenchées, mais cela ne suffira pas à stopper la poursuite de la dynamique haussière. Avec la stagnation du RSI en ce moment juste sur la ligne de front de la survente, les traders ont une incitation significative et plus à venir, ce qui pourrait se matérialiser par un retour vers 45 000 $ d’ici la fin de la semaine prochaine.

Graphique journalier BTC/USD

Le seul risque extrême restant considérable qui se profile est la situation géopolitique entre la Russie et l’Europe. Une escalade pourrait déclencher une aversion globale pour le risque et ramener le prix du Bitcoin au plus bas de cette semaine, près de 32 649 $. Encore une fois, le S2 mensuel et la bande passante de fondu juste en dessous verront des traders attendre toute brèche dans ce domaine avant de reprendre une action sur les prix. Cela signifierait que le prix du Bitcoin pourrait se corriger vers 30 259 $ au maximum en cas d’escalade des tensions.

Ethereum a tapé du pied à 2 695 $ et semble prêt à tester et à franchir ce niveau à la hausse

Le prix Ethereum (ETH) a dû renoncer à presque tous ses gains; mais les traders étaient toujours en mesure de dégager un tout petit peu de profit et de produire un prix d’ouverture supérieur au niveau de support mensuel S2 à 2 377 $. Avec cela, les traders en attente seront plus convaincus d’aller long ETH, et un mouvement accéléré à la hausse se matérialisera vers la cloche d’ouverture américaine. Hier, l’action sur les prix des ETH a déjà testé 2 695 $ et semble prête à le faire à nouveau aujourd’hui.

La clôture du prix de l’ETH au-dessus de 2 695 $ à la fin de cette séance de négociation serait le meilleur résultat possible et montrerait aux marchés que cette pop est viable pour une prolongation et peut résister à certaines prises de bénéfices à court terme. Davantage d’investisseurs voudront faire partie du marché et adhéreront à l’action des prix des ETH, car davantage de fonds spéculatifs et de fonds d’investissement commenceront également à le récupérer, après avoir traité la décision sur les taux de la Fed d’hier soir – le RSI a également beaucoup de place pour plus d’avantages à venir.

Graphique journalier ETH/USD

Si un intérêt significatif de la part des hedge funds et des investisseurs s’avérait inexistant, le risque pourrait être que les haussiers commencent à retirer leurs fonds, déclenchant une nouvelle correction. Cela signifierait que le prix de l’ETH prend du recul et teste le plus bas de lundi à environ 2 200 $. Avec cela, la porte est ouverte pour un court test vers 1 928 $, ce qui entraînerait une perte de 20 %.

Le prix XRP a un flatlining RSI, offrant aux traders une fenêtre d’entrée parfaite avec une cassure à venir

Ripple (XRP) a fait un copier-coller de l’action sur les prix d’Ethereum hier et aujourd’hui, à la seule différence que le support mensuel S1 à 0,58 $ a fourni le plancher, soutenant les traders et les évitant d’être évincés de leurs positions. Cela dit, attendez-vous à un retournement haussier plus tard au cours de la session américaine, car les marchés mondiaux ne tarderont pas à ignorer les orientations de la politique de la Fed, car les marchés n’ont pas besoin d’ajuster autant que ce qui était déjà prévu. Attendez-vous à une montée et à une clôture au-dessus de 0,62 $, ce qui ouvrira la voie à une tendance haussière ciblant 0,78 $ d’ici la fin de la semaine prochaine, le RSI étant parfaitement positionné pour toute entrée haussière.

Graphique journalier XRP/USD

Le risque à la baisse consiste en un remaniement des marchés mondiaux, car les actifs risqués pourraient être moins demandés si les investisseurs choisissent des valeurs refuges plus sûres ou des actions capables de résister à un environnement économique plus tendu. Pour les crypto-monnaies, cela signifierait une baisse de la demande, ce qui déclencherait une nouvelle tendance à la baisse et EThH plongeant en dessous de 0,58 $. Selon la gravité du mouvement, l’action des prix pourrait dépasser et toucher brièvement 0,52 $ ou même 0,48 $ au cours du processus.