Le chef de l’IRS considère les montagnes de fraude des NFT tandis que Facebook et Twitter lui ouvrent les portes | Cryptomonnaie

Les agents spéciaux de l’IRS pensent que les NFT et les crypto-monnaies sont en proie à la manipulation et à la fraude. Twitter a récemment ouvert les portes aux NFT, permettant aux utilisateurs d’afficher leur art numérique et leurs objets de collection sous forme d’images de profil.

Les agents spéciaux de l’IRS pensent que la fraude crypto et NFT est endémique

Un agent spécial de l’Internal Revenue Service a déclaré lors d’un événement virtuel que les crypto-monnaies et les NFT sont l’avenir ; cependant, la manipulation et la fraude sont endémiques. Ryan Korner, IRS Criminal Investigation, a été cité par Bloomberg,

Nous ne voyons que des montagnes et des montagnes de fraude dans ce domaine.

L’IRS a noté une croissance massive des crypto-monnaies et des NFT. Les monnaies numériques ont été utilisées à des fins de manipulation, de fraude et d’évasion fiscale, entre autres comportements illicites. Les agents sont formés aux crypto-monnaies pour garder une longueur d’avance sur les criminels.

Les crypto-monnaies et les NFT préoccupent les régulateurs et les agences gouvernementales depuis quelques années.

Sur la base des enquêtes de l’IRS – de tous les actifs saisis par l’agence en 2021, les crypto-monnaies représentaient 93 %. Fait intéressant, les plateformes de médias sociaux Facebook et Twitter ont récemment ouvert les portes aux NFT.

Rien qu’en 2021, l’IRS a eu 80 cas où la crypto-monnaie était principalement impliquée.

Les partisans pensent que Facebook a l’intention de lancer son marché NFT dans un proche avenir.

Korner pense que les investisseurs de haut niveau ont la capacité d’influencer les prix avec un tweet, alimentant davantage le récit de la manipulation associée à la cryptomonnaie.

L’IRS tient à accroître la collaboration entre les régulateurs et les agences fédérales pour garder une longueur d’avance sur la criminalité et la manipulation des crypto-monnaies et des NFT.