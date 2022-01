Solana et l’avalanche affichent les plus fortes baisses après les perspectives hawkish de la Fed | Cryptomonnaie

La légère reprise sur les marchés de la cryptomonnaie cette semaine s’est pratiquement rétractée alors que les principales crypto-monnaies ont chuté de 7 % au cours des dernières 24 heures dans un contexte de perspectives bellicistes de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour réduire l’inflation.

Lors d’une réunion mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l’agence était prête à relever les taux d’intérêt en mars et pourrait même augmenter les taux « à chaque réunion » pour répondre aux préoccupations d’inflation après un programme record d’achat d’actifs. Sept autres réunions sont prévues cette année.

Les marchés asiatiques ont été effrayés jeudi. L’indice Hang Seng de Hong Kong, qui suit les soixante plus grandes entreprises, a baissé de 2 %, tandis que le KOSPI coréen a terminé la journée avec une baisse de 3 %. En Europe, le DAX allemand, qui suit les sociétés de premier ordre, a commencé la journée avec une baisse de près de 1 %. Les contrats à terme sur les marchés boursiers américains ont légèrement baissé dans les échanges avant commercialisation.

La baisse des actions s’est également répercutée sur les marchés de la cryptomonnaie, qui fonctionnent comme une classe d’actifs à risque dans les portefeuilles des investisseurs. Le bitcoin et l’éther, les deux plus grandes crypto-monnaies au monde par capitalisation boursière, ont chuté de 4 % au cours des dernières 24 heures pour soutenir les niveaux. Bitcoin est tombé sous les 37 000 $ pour atteindre le support à 35 500 $ avant de gagner plus de 1 000 $ au moment de la rédaction.

« Bitcoin a montré une dynamique positive toute la journée dans le contexte de la croissance des indices boursiers », ont déclaré les analystes de FxPro à CoinDesk dans un e-mail. «Jusqu’à la réunion de la Fed, la première crypto-monnaie gagnait plus de 6%, atteignant des sommets sur 5 jours au-dessus de 38 800 $. Cependant, BTC a commencé à chuter presque immédiatement après l’annonce des résultats de la réunion de deux jours de la Fed »

« Le régulateur a annoncé une réduction des achats d’obligations début mars, ainsi qu’une hausse imminente des taux, suivie d’une réduction du bilan de la Fed », ont ajouté les analystes.

Les principales crypto-monnaies comme Avalanche (AVAX) et Solana (SOL) ont chuté de 8 % pendant les heures matinales asiatiques, tandis que les jetons de chaînes de blocs émergentes, tels que Cosmos’ ATOM et le jeton NEAR de Near ont chuté de 13 %.

Les paris de couche 1, ou de base, des investisseurs en crypto ont alimenté la hausse des prix des jetons FTM ATOM, NEAR et Fantom au cours des derniers mois, qui a été stimulée par la recherche de rendements et de hausse des investisseurs en dehors de l’écosystème Ethereum. Mais ces jetons ont été parmi les moins performants de la récente vente de crypto, chutant fortement au cours du seul mois dernier.

Au cours de la semaine dernière, SOL a baissé de 34%, tandis que les investisseurs NEAR ont subi des pertes de 33%. Les jetons LUNA de Terra, DOT de Polkadot et ADA de Cardano ont connu une baisse similaire au cours de la même période, selon les données de l’outil d’analyse CoinGecko. Bitcoin, en revanche, a chuté de 13 %.

Une grâce salvatrice parmi les principales crypto-monnaies par capitalisation boursière était les deux jetons de Theta Network ‘, THETA et TFUEL. Les jetons alimentent les services sur la plate-forme de partage de vidéos basée sur la blockchain et ont augmenté respectivement de 13% et 22% au cours des dernières 24 heures. Cette décision est intervenue avant un largage aux détenteurs de THETA prévu pour le 1er février, ce qui a peut-être suscité l’intérêt des investisseurs et des commerçants.

Les marchés de la cryptomonnaie ont enregistré une légère reprise au moment de mettre sous presse, certains investisseurs continuant de minimiser les effets de la politique de la Fed sur l’ensemble du marché.

Il y a « de nombreuses raisons de croire que le taux d’intérêt macro séculaire est encore faible. Les taux d’intérêt sont bas en raison de la croissance technologique progressive », a déclaré Haseeb Qureshi, fondateur du fonds d’investissement crypto Dragonfly Capital, lors d’un entretien téléphonique.

« La crypto est l’une des rares choses dont les gens réalisent qu’elle a un large potentiel de croissance », a ajouté Qureshi.