Bitcoin restera agité à l’expiration du « Fed Put » : analystes | Cryptomonnaie

Les perspectives à court terme de Bitcoin semblent sombres après que la Réserve fédérale américaine a préparé le terrain pour un retrait plus agressif des liquidités, affaiblissant la confiance du marché dans le soi-disant put de la Fed – une notion selon laquelle la banque centrale viendra à la rescousse si les actifs chutent.

Mercredi, la Fed a souligné la force sous-jacente de l’économie américaine et la rigidité de l’inflation et a réaffirmé son intention de mettre fin au programme d’achat d’obligations en mars. Il a également fait allusion à une augmentation potentielle des taux d’intérêt au cours du même mois.

Avant l’événement, les adeptes de la cryptomonnaie sur Twitter s’attendaient à ce que le président de la Fed, Powell, semble moins belliciste à la suite de la récente chute du marché boursier. Powell, cependant, n’a fait aucune référence aux prix des actifs et a déclaré que les décideurs politiques estimaient qu’il y avait une marge de manœuvre pour augmenter les taux d’intérêt sans menacer les progrès de l’emploi.

« Le bilan est beaucoup plus important qu’il ne devrait l’être et il y a une importante réduction à faire », a-t-il déclaré.

Cela a conduit les experts à prédire une action des prix du bitcoin agitée à défavorable dans les semaines à venir.

« Bitcoin restera probablement sous pression car il n’y a pas de soutien de la Fed », a déclaré le PDG de Delta Exchange, Pankaj Balani. « Les flux post-Fed ont été baissiers, la plupart de nos clients anticipant une baisse plus profonde. »

« Le sentiment du marché est pessimiste et la liquidité semble accélérer son retrait des marchés d’actifs risqués », a déclaré Griffin Ardern, un trader en volatilité de la société de gestion de crypto-actifs Bluefin. « Sur le marché à terme, les investisseurs sont déjà réticents à payer plus de primes pour des contrats à terme sur des mois lointains. C’est un signe baissier vital. »

Le put de la Fed a fonctionné dans le passé car l’inflation était faible. Cependant, avec l’inflation américaine qui atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, la banque centrale pourrait accepter davantage les baisses des prix des actifs. Cela dit, une baisse continue pourrait forcer la Fed à atténuer son biais belliciste.

Inconvénient limité ?

Bien que les perspectives pour le bitcoin soient baissières, la baisse pourrait être limitée à moins qu’il n’y ait également une baisse importante des actions technologiques. Bitcoin est considéré par certains comme de l’or numérique et une technologie émergente.

« Le bitcoin a déjà chuté de plus de 40% depuis la mi-novembre. Ainsi, la baisse semble limitée », a déclaré Balani. « Cependant, une vente importante d’actions pourrait entraîner la crypto-monnaie sous un support critique à 30 000 $. »

Matthew Dibb, COO et co-fondateur de Stack Funds, a partagé une opinion similaire. « Le support reste relativement fort pour le bitcoin, mais une baisse de + 5% du S&P 500 aura probablement un impact profond sur la crypto à la baisse. »

Les marchés sont sous pression depuis la réunion de la Fed. Alors que les contrats à terme liés à l’indice Nasdaq 100, très technologique, se négociaient en baisse de 0,4% au moment de la publication, le bitcoin était en baisse de 2% à 36 200 $, après avoir été rejeté à près de 39 000 $ mercredi.

« Nous n’avons pas eu de rebond significatif depuis que nous sommes passés en dessous de 40 000 dollars, juste une lente progression », a déclaré Laurent Kssis, directeur de la société de conseil en crypto-trading CEC Capital. « Cela ne semble pas si bien étant donné qu’aucun support réel n’a été établi, bien que, du côté positif, cette structure soit complètement la norme pour les formations de fond à plus long terme. »

Kssis prévoit une consolidation proche de 35 000 dollars, mais préfère couvrir les positions longues avec un contrat à terme court, étant donné la vulnérabilité de la crypto-monnaie à la faiblesse des actions technologiques.

L’argent pourrait être le roi

Le cycle de hausse de la Fed devant probablement commencer en mars, le dollar américain et les pièces stables soutenues par le billet vert pourraient attirer la demande.

« La force de l’USD est folle et une cassure majeure semble se former sur l’indice du dollar », a déclaré Dibb de Stack Funds. « On dirait que l’argent est le roi. »

Les contrats à terme liés à l’indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport aux principales devises fiduciaires, ont atteint 96,70 tôt dans la journée, marquant une hausse de 2,2 % en deux semaines, selon les données de TradingView.

Une clôture au-dessus du plus haut de novembre près de 97,00 confirmerait une cassure, ouvrant les portes à un rallye continu. Un rallye du dollar est considéré comme baissier pour le bitcoin.

Selon Sam Kazemian, le fondateur de la pièce stable Frax basée sur Ethereum, soutenue par la garantie d’actifs et des algorithmes crypto, un marché baissier pour la crypto marque un marché haussier pour les pièces stables.

« Dans un marché baissier, les pièces stables comme Frax et USDC sont considérées comme de l’argent », a déclaré Kazemian à CoinDesk lors d’un appel Zoom.

L’offre en circulation de Frax a augmenté de 63% pour atteindre 2,62 milliards au cours des 30 derniers jours, le plus grand pourcentage de gain parmi les 10 premières pièces stables par capitalisation boursière, selon la source de données Coingecko.

La domination du marché du tether, la plus grande pièce stable en valeur marchande, est passée à 5 %, le plus haut depuis juillet 2021. Pendant ce temps, la domination de l’USDC a plus que doublé pour atteindre un record de 2,8 % depuis novembre. La domination du marché fait référence à la part de la pièce dans la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie.