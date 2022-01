Solana bat toutes les autres blockchains malgré des performances dégradées, déclare FTX Sam Bankman-Fried | Cryptomonnaie

Sam Bankman-Fried estime que le réseau Solana est supérieur aux autres blockchains malgré ses récentes pannes.

La demande de Solana a atteint l’offre de l’altcoin, et le réseau du tueur d’Ethereum est aux prises avec la congestion.

Les experts affirment que la liquidation de leurs positions en raison de la panne de Solana a dégradé les rendements de leur portefeuille crypto.

Le réseau Solana a subi une panne à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines. Les utilisateurs se sont plaints de l’échec des transferts, et le tueur d’Ethereum a révélé que les investisseurs DeFi avaient entraîné une augmentation des transactions complexes.

Solana reste supérieur aux autres blockchains malgré les pannes

Les performances dégradées du réseau Solana ont soulevé des questions sur la pertinence et la fiabilité de l’altcoin. Sam Bankman-Fried, le PDG de l’échange FTX, a fait valoir que Solana est supérieure aux autres blockchains malgré les pannes et les performances dégradées.

Bankman-Fried estime que le réseau Solana est dégradé par rapport à ses performances historiques, ce qui implique qu’il reste supérieur aux autres réseaux blockchain. Le PDG de FTX Exchange se concentre sur le résultat de la blockchain Solana, soulignant que le réseau traite toujours plus de transactions que toutes les principales crypto-monnaies.

Larry Cermak, vice-président de la recherche chez The Block, considère que la panne du réseau Solana a liquidé les positions des commerçants et a eu un impact négatif sur les performances de leurs portefeuilles crypto. Cela implique que Solana n’est peut-être pas la blockchain la plus supérieure après ses performances dégradées au cours des dernières semaines.

Le principal problème de ces derniers jours était que vous ne pouviez pas effectuer de transactions lorsque vous en aviez le plus besoin. Si je suis liquidé parce que je ne peux pas recharger ma position en raison de performances dégradées, il est difficile de me voir lui faire à nouveau confiance pour ce genre de transactions —Larry Cermak (@lawmaster) 25 janvier 2022

L’équipe derrière le réseau Solana a révélé que les utilisateurs de DeFi étaient à l’origine des transactions complexes frappant la blockchain du tueur d’Ethereum, la ralentissant.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et prédit une reprise. @MacroCRG, un analyste de crypto-monnaie pseudonyme, estime que le prix de Solana se rapproche du premier domaine d’intérêt, et il pourrait y avoir une réaction à ce point de départ ou de rupture.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Solana pourrait atteindre 120 $.

