L’accumulation de 88 millions de dollars de baleines à Shiba Inu n’a pas pu empêcher une nouvelle baisse des prix | Cryptomonnaie

Les plus grands portefeuilles de baleines Ethereum ont accumulé plus de 88 millions de dollars à Shiba Inu.

L’accumulation par les baleines n’a pas réussi à inverser la tendance à la baisse des prix du Shiba Inu ; le memecoin a affiché 5% de pertes quotidiennes.

Les analystes ont prédit qu’une baisse en dessous de 0,00001756 $ pourrait impliquer une poursuite de la tendance à la baisse du Shiba Inu.

Les développeurs de Shiba Inu ont révélé les plans du memecoin pour entrer dans le métaverse avec « Shibverse ». Le prix du Dogecoin-killer a continué de baisser malgré l’accumulation par les baleines et la nouvelle de son entrée dans le métaverse.

Le prix du Dogecoin-killer Shiba Inu poursuit sa tendance à la baisse

Lors de sa récupération après le récent bain de sang crypto, les plus grands portefeuilles de baleines Ethereum ont accumulé Shiba Inu. Le memecoin a fait face à une augmentation du volume d’achat lors de la reprise de ses prix.

Sur la base des données de WhaleStats, les plus grands portefeuilles de baleines Ethereum ont accumulé plus de 88 millions de dollars de Shiba Inu en 24 heures. Les deux principaux achats comprenaient 40 millions de dollars et 34 millions de dollars de Shiba Inu par des baleines dans les 1000 meilleures adresses Ethereum.

Shiba Inu est désormais la deuxième plus grande réserve de baleines non Ethereum. L’accumulation massive par les baleines n’a pas réussi à déclencher une inversion de tendance du prix du Shiba Inu.

Les développeurs de Shiba Inu ont récemment annoncé leur entrée dans le métaverse avec « Shibverse ».

Hey #ShibArmy! Dans les prochains jours, nous vous dévoilerons le nom sélectionné pour notre Metaverse, Codename : #SHIBerse. Nous sommes ravis de partager le nom officiel du projet Metaverse avec vous tous ! Trame! – Shib (@Shibtoken) 25 janvier 2022

L’annonce de l’entrée de Shiba Inu dans le métaverse n’a pas eu d’impact significatif sur le prix du memecoin. Les partisans pensent que les commerçants ont probablement perdu tout intérêt pour le memecoin au cours des dernières semaines et que sa domination sociale a plongé.

Les analystes de la chaîne YouTube Vision Pulse Trades ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit qu’une baisse en dessous de 0,00001756 $ pourrait faire baisser le memecoin. Une reprise est probable si le prix du Shiba Inu reste supérieur à 0,00002041 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu a atteint le point de douleur maximale. Le prix du memecoin vise l’objectif de 0,000035 $.