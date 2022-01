Agent spécial de l’IRS : la crypto est l’avenir, mais il y a des « montagnes de fraudes » | Cryptomonnaie

Le chef de l’IRS voit « des montagnes et des montagnes » de fraude dans les NFT et les crypto-monnaies alors que la demande continue d’augmenter à l’avenir en 2022.

Un agent spécial de haut niveau de l’Internal Revenue Service a déclaré lors d’une conférence que les NFT et la cryptomonnaie sont le «futur», mais a souligné que la fraude et la manipulation sévissent toujours dans l’espace.

Ryan Korner du bureau extérieur de l’IRS Criminal Investigation à Los Angeles a commenté l’événement virtuel organisé mardi par la USC Gould School of Law, Korner. Bloomberg rapporte que Korner a déclaré :

Nous ne voyons que des montagnes et des montagnes de fraude dans ce domaine.

Il a déclaré à l’événement que la division IRS CI reconnaît la croissance significative du secteur de la cryptomonnaie, mais a noté que l’utilisation des actifs numériques ne s’est pas limitée aux paiements et au commerce. Il a décrit divers comportements illicites tels que la fraude, y compris le blanchiment d’argent, la manipulation du marché et l’évasion fiscale.

Korner a souligné en particulier la manipulation du marché, indiquant que des investisseurs de haut niveau ont la capacité d’influencer les prix des actifs avec un seul Tweet.

Il a parlé de l’implication de célébrités dans l’espace, pensant peut-être à des exemples tels que Kim Kardashian et Floyd Mayweather – qui se sont récemment mis dans l’eau chaude pour avoir fait la promotion d’un jeton prétendument frauduleux appelé EthereumMax. Korer a dit :

Nous ne sommes pas nécessairement à la recherche de célébrités, mais lorsqu’elles font un commentaire flagrant ou ouvert qui dit « Hey, IRS, vous devriez probablement venir me voir », c’est ce que nous faisons.

« Cet espace est l’avenir »

Au cours de l’événement, Korner a déclaré que la raison pour laquelle la division formait et éduquait activement ses agents sur la réglementation de la cryptomonnaie et du NFT était parce que « cet espace est l’avenir » et n’allait nulle part.

Korner a également déclaré que l’IRS a collaboré avec d’autres agences fédérales, y compris le ministère de la Justice, pour « s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde et garde une longueur d’avance sur les criminels », a-t-il déclaré.

Les enquêteurs de l’IRS ont saisi pour 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies liées à des crimes financiers au cours de l’exercice 2021. Cela représentait 93 % de tous les actifs saisis par la division au cours de cette période.

« IRS CI a terminé l’année avec 80 cas dans son inventaire sur lesquels il travaillait toujours activement et où la violation principale était liée à la cryptomonnaie », a déclaré Korner.