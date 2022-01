Le prix de Binance Coin doit récupérer 414 $ pour éviter de nouvelles pertes | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin doit récupérer 414 $ comme support pour que les traders ciblent des niveaux plus élevés.

La BNB pourrait être confrontée à un obstacle de taille au niveau de retracement de 50 % à 504 $.

Cependant, si Binance Coin ne parvient pas à trancher au-dessus de 414 $, le jeton d’échange peut chuter vers le SMA de 200 sur trois jours.

Le prix de Binance Coin a glissé en dessous d’une ligne de défense importante le 21 janvier et risque maintenant de baisser davantage. BNB doit grimper vers 414 $ et récupérer le niveau comme support afin d’éviter de nouvelles pertes.

Les traders de Binance Coin renouvellent leur optimisme

Le prix de Binance Coin a tranché sous la limite inférieure du canal parallèle ascendant le 21 janvier sur le graphique à 3 jours, mettant en péril la prédiction haussière.

Pour que BNB évite une nouvelle baisse, les haussiers doivent marquer la ligne de tendance baissière du modèle graphique en vigueur à 414 $, coïncidant avec un niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %.

L’indice des armes (TRIN), qui mesure le sentiment général du marché, suggère une augmentation du nombre d’acheteurs sur le marché.

Si la pression d’achat continue d’augmenter, Binance Coin affrontera le prochain niveau de résistance à 464 $, où la moyenne mobile simple (SMA) de 100 sur trois jours et le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % se croisent.

De plus grandes aspirations viseront le niveau de retracement de 50% à 504 $, où siègent également les 21 SMA de trois jours et les 50 SMA de trois jours. Cependant, cette ligne de résistance peut constituer un obstacle de taille pour Binance Coin. Seule une cassure décisive au-dessus de ce niveau mettrait des niveaux plus élevés sur le radar.

Graphique BNB/USDT sur 3 jours

Si Binance Coin dépasse l’obstacle susmentionné, BNB pourrait marquer le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 602 $, coïncidant avec la limite médiane du schéma technique directeur.

Cependant, si la pression de vente augmente, le prix de Binance Coin pourrait glisser vers le plus bas du 25 septembre à 320 $, puis vers la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de moment (MRI) à 299 $.

Un pic supplémentaire des ordres de vente pourrait faire baisser le prix de Binance Coin vers 200 SMA sur trois jours à 262 $.