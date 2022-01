The Sandbox annonce un fonds de 50 millions de dollars pour son programme d’accélérateur de startups | Cryptomonnaie

The Sandbox a lancé un programme d’accélérateur de métaverse visant à développer des startups potentielles.

Projet de monde virtuel The Sandbox a annoncé son programme d’accélérateur de métaverse qui poussera le développement du métaverse ouvert en investissant 50 millions de dollars dans des startups. La filiale Animoca Brands s’associe à la société d’accélération de capital-risque Brinc pour cibler 30 à 40 startups blockchain par an pour le programme.

Le programme Sandbox Metaverse Accelerator allouera jusqu’à 250 000 $ d’investissement à chaque projet potentiel et offrira des incitations supplémentaires aux projets les plus performants. Les bonus incluent l’actif numérique The Sandbox (SAND) et LAND, l’immobilier numérique dans le métaverse de The Sandbox. En dehors de cela, les startups les plus performantes auront également accès à des subventions d’investissement supplémentaires et à des mentors de haut niveau.

Selon le co-fondateur de The Sandbox, Sébastien Borget, le programme est une extension de son objectif de soutenir une nouvelle vague d’entrepreneurs du métaverse. Grâce à cela, les startups du monde entier peuvent donner vie à leurs idées. « Nous sommes particulièrement désireux de soutenir les fondateurs sous-représentés dans leurs ambitions alors qu’ils explorent les possibilités infinies offertes dans l’écosystème The Sandbox », a-t-il déclaré.

Les candidatures sont maintenant ouvertes et le premier lot d’investissements devrait se poursuivre d’ici le deuxième trimestre de 2022. Le programme se déroule au sein de Launchpad Luna, un effort de collaboration entre Animoca Brands et Brinc qui vise à soutenir le développement des startups.

Le programme prend en charge le développement d’un métaverse ouvert, le métaverse qui n’appartient à aucune entité unique. Selon le co-fondateur et président exécutif d’Animoca Brands, Yat Siu, le métaverse ouvert « présente une opportunité incroyable de créer un environnement participatif et collaboratif à somme non nulle basé sur l’ouverture, l’équité, la gouvernance des utilisateurs et les droits de propriété numérique ».

Outre le soutien aux entreprises, le développement du métaverse peut également aider l’environnement à long terme. Manav Gupta, fondateur et PDG de Brinc, estime qu' »à mesure que les expériences numériques se développeront, nous aurons moins de raisons d’émettre du carbone pour voyager pour le travail ou les loisirs ». Gupta dit que cela peut réduire la demande de produits physiques comme l’art et le merch qui ont des méthodes de production non durables.