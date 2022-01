Crypto.com abandonne 7% de gain après la Fed, CRO à un point décisif | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a fait face à une pression de vente importante après la conclusion des notes de politique de la Fed et du presseur du président Powell.

Le rejet s’est produit à un niveau d’Ichimoku qui pourrait déclencher une reprise de l’action de prix baissière précédente.

Un potentiel haussier existe mais pourrait être entravé par de fortes zones de résistance à venir.

Le prix de Crypto.com a fait l’objet d’un rejet massif lors de la session commerciale de mercredi, tout comme le marché plus large de la crypto-monnaie. En conséquence, l’interprétation du chandelier de mercredi s’appuie fortement sur le côté baissier du commerce, mais une poursuite du mouvement vers le sud n’est pas gagnée d’avance.

Le prix de Crypto.com peut baisser pour retester le support récent avant de reprendre une tendance à la hausse

Le prix de Crypto.com peut être positionné pour un retracement vers le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,37 $. Cependant, les oscillateurs quotidiens donnent des signaux mitigés sur la probabilité de cette baisse. L’indice de force relative est en territoire neutre et n’aide pas à déterminer un biais. L’oscillateur Optex Bands, d’autre part, vient juste d’apparaître et de sortir de conditions de survente extrêmes, signalant un probable mouvement haussier à venir.

À l’inverse, l’indice composite a un sommet plus élevé tandis que le graphique en chandeliers a un sommet plus bas – une condition connue sous le nom de divergence baissière cachée, un signe d’avertissement que le mouvement correctif actuel vers le haut est susceptible de se terminer et que la tendance se poursuivra vers le sud. Si les traders CRO peuvent pousser une clôture au-dessus de 0,47 $, cela invaliderait la divergence baissière cachée.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Alors qu’un retour à 0,37 $ pour le prix CRO est le mouvement le plus probable, une clôture au-dessus du Tenkan-Sen à 0,40 $ ou au-dessus donnerait une pause aux vendeurs à découvert et pourrait inciter les traders qui sont sur la touche à participer. Le potentiel de hausse est limité à la zone de valeur de 0,50 $.