First Mover Asia : Des hausses de taux d’intérêt à l’avenir ? Le rallye crypto court-circuite | Cryptomonnaie

Bitcoin tombe en dessous de 37 000 dollars après avoir grimpé à près de 39 000 dollars à la suite des remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin a abandonné ses premiers gains après les commentaires bellicistes de Powell.

Point de vue du technicien : la dynamique à long terme reste faible et BTC est à un point critique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 36 826 $ -0,3 %

Éther (ETH) : 2 470 $ + 0,7 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Polygone MATIQUE +5,5% Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE +5,1% Devise Solana SOL +3,0 % Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −5,8 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −2,9 % L’informatique Stellar XLM −1,0 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 349 -0,1 %

DJIA : 34 168 -0,3 %

Nasdaq : 13 542 + 0,02 %

Or : 1 816 $ -1,7 %

Mouvements du marché

Un rallye de soulagement dans la crypto qui avait des échanges de bitcoins près de 39 000 $ a été de courte durée car la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est retombée en dessous de 37 000 $ après que la Réserve fédérale américaine a publié mercredi une déclaration sur la réduction de la taille de son bilan.

Au moment de la publication, le bitcoin changeait de mains à environ 36 800 $, en légère baisse au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait à plus de 2 450 $ et était en légère hausse au cours de la même période.

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges au comptant de bitcoin sur les principaux échanges crypto a augmenté mercredi par rapport à il y a un jour.

Source : CoinDesk/CryptoCompare

Le bitcoin est brièvement passé à près de 39 000 dollars juste après la publication de la déclaration de la banque centrale américaine, le marché estimant que la nouvelle était déjà « intégrée ».

Après le marché boursier, le bitcoin a abandonné les gains antérieurs alors que les investisseurs et les commerçants pesaient les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell.

Powell a déclaré qu’il n’exclurait pas une hausse des taux d’intérêt lors d’une prochaine réunion et a signalé que la banque centrale supprimerait progressivement son soutien à l’économie afin de lutter contre une inflation élevée.

« Après avoir entendu le discours du président de la Fed Powell, il est devenu clair que le risque de nouvelles hausses de taux était élevé », a écrit Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda, dans sa newsletter quotidienne sur le marché. « … La Fed peut augmenter les taux à toutes les autres réunions, le liquidation du bilan commençant en mai ou juin. »

Mais Moya a ajouté que la panique de la vente de crypto-monnaies pourrait être terminée, car un rallye des crypto-monnaies alternatives pourrait se produire si le bitcoin peut se stabiliser entre 40 000 et 50 000 dollars.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens de Bitcoin montre un support/résistance avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Le bitcoin est passé de niveaux profondément survendus au cours des deux derniers jours, indiquant un nouvel achat après une forte vente. La crypto-monnaie fait face à une résistance initiale entre 40 000 et 43 000 dollars, ce qui pourrait bloquer le rebond actuel des prix.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier augmente à partir de niveaux de survente extrêmes, ce qui pourrait garder les acheteurs actifs cette semaine. Sur le graphique hebdomadaire, le RSI approche du territoire de survente, similaire à ce qui s’est passé en juillet dernier dans ce qui était le prélude à une forte hausse des prix.

Pourtant, les signaux de momentum restent faibles, indiquant une hausse limitée à partir d’ici. Cela signifie que les acheteurs devront faire un pas décisif au-dessus de 40 000 $ pour signaler une phase de reprise.

Pour l’instant, la tendance baissière de novembre reste intacte avec un support immédiat à 37 000 dollars et un support inférieur à 30 000 dollars.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : indice des prix des importations et des exportations australiennes (Q4 QoQ)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : importations et exportations de la Suisse, balance commerciale (déc. MoM)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) : Commandes de biens durables aux États-Unis (décembre)

21h30 HKT/SGT (13h30 UTC) : produit intérieur brut américain annualisé (décembre)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) : demandes d’allocations chômage aux États-Unis, moyenne sur quatre semaines (21 janvier)