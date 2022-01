Le prix Decentraland cible 2,50 $ pour mettre fin à la tendance à la baisse | Cryptomonnaie

Prix ​​décentralisé à un point d’inflexion.

MANA a effectué un retracement logarithmique de 50 %, remplissant les conditions pour qu’un nouveau plancher cible de nouveaux sommets.

2,50 $ est la zone de résistance critique à franchir pour lancer une nouvelle course haussière.

Le prix de Decentraland a fortement augmenté depuis qu’il a atteint un creux de trois mois à 1,70 $. Depuis lors, MANA a augmenté de près de 39 % par rapport aux plus bas pour atteindre 2,25 $.

Decentraland a fait face à une forte résistance Ichimoku et Fibonacci à 2,50 $

Les traders décentralisés ont eu soif de répéter le rallye qu’il a connu en octobre 2021. Il n’y a aucune raison pour que MANA ne puisse pas répéter ce succès, en particulier compte tenu de la croissance de l’intérêt et des investissements dans le métaverse et l’espace des jetons de jeu. Cependant, des obstacles importants existent et seront testés avant que Decentraland puisse revenir à ses sommets.

Le premier obstacle que le prix Decentraland doit vaincre est une zone de confluence de résistance entre le Tenkan-Sen à 2,50 $ et le niveau de prix partagé de 2,58 $ avec le retracement de Fibonacci de 38,2 % et Kijun-Sen. La probabilité que MANA traverse la zone de 0,258 $ diminue considérablement si l’oscillateur de l’indice composite crée un sommet au-dessus du sommet du 16 janvier (dans l’oscillateur) – divergence baissière cachée. Mais si MANA peut créer une clôture au-dessus de la clôture du 16 janvier, alors la divergence baissière cachée sera évitée.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Les risques baissiers restent forts mais devraient être limités au retracement Fibonacci de 50 % à 2,00 $. Toute autre perspective haussière est invalidée si une clôture quotidienne ou hebdomadaire est inférieure à 2,00 $. MANA pousserait probablement vers le retracement de Fibonacci de 61,8 % dans ce scénario à 1,55 $.