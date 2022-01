Les traders Cardano maintiennent leur soutien, ADA se prépare pour un retour à 1,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix Cardano maintient un support dans la zone de valeur de 1 $.

Les écarts d’Ichimoku montrent un retour à 1,25 $ à venir.

Les valeurs des oscillateurs sont survendues et contribuent à une perspective haussière.

Le prix de Cardano a du mal en termes de performances par rapport à ses pairs. En conséquence, Bitcoin, Ethereum et une bonne partie du marché des altcoins ont pris des positions qui précèdent un retournement haussier. Cardano, cependant, n’a pas encore affiché ce genre d’action sur les prix – mais cela pourrait très bientôt.

Le prix Cardano se prépare pour un test de 1,25 $

Le prix de Cardano a connu des contrecoups importants au cours des dernières semaines. Il a gagné près de 46 % du 10 janvier à 1,12 $ au 18 janvier à 1,60 $. Puis, à partir du plus haut du 18 janvier, l’ADA s’est effondré de 44 % pour atteindre le plus bas du 22 janvier à 0,91 $. Mais les acheteurs ont fait preuve de résilience avec leur soutien à la zone de valeur de 1 $, empêchant toute clôture quotidienne en dessous du niveau de 1 $.

Les tentatives de faire grimper le prix de Cardano lors de la session de mercredi se sont avérées fructueuses. ADA se négociait près du niveau de prix de 1,05 $ juste avant l’annonce de la décision politique de la Réserve fédérale américaine, puis a poussé à la hausse pour atteindre un nouveau sommet de trois jours juste en deçà de 1,16 $. Si les traders peuvent pousser Cardano à une clôture quotidienne à ou au-dessus de 1,10 $, alors un mouvement pour tester le Kijun-Sen et le Tenkan-Sen à 1,25 $ est hautement probable.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Cependant, des risques à la baisse subsistent pour le prix de Cardano. Cela est particulièrement vrai avec la volatilité avant et après l’annonce de la Fed. Il n’est pas rare de voir des rallyes sauvages et des flash-crashs immédiatement après l’événement de presse du président – les traders et les investisseurs doivent donc rester sur la défensive jusqu’à ce qu’un biais directionnel soit établi.

Les risques de baisse devraient être limités à la zone de valeur de 1,00 $ malgré la volatilité. Toute clôture quotidienne ou hebdomadaire inférieure à 1,00 $ invaliderait toute autre perspective haussière.