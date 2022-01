Le prix de Solana se dirige vers 110 $ après avoir été extrêmement survendu | Cryptomonnaie

Le prix de Solana complète un retracement de 50% par rapport au rallye de 2021.

Un soutien solide a été trouvé près de la zone de valeur de 90 $.

Des conditions de survente extrêmes indiquent qu’un recul sous la forme d’un rallye de secours est imminent.

Le prix de Solana, comme la majorité du marché de la crypto-monnaie, a subi une perte importante. SOL est en baisse de 69% par rapport au sommet historique, mais un retracement important de cette perte est à venir.

Le prix de Solana est sur le point de tester la résistance à 110 $

Le prix de Solana a perdu près de 45 % par rapport à l’ouverture de la semaine dernière, passant de 146 $ au plus bas hebdomadaire actuel à 80 $. Cependant, une quantité importante de soutien à l’achat a été versée au SOL près du retracement de Fibonacci de 50% à 91 $ et depuis qu’il a atteint cette zone de Fibonacci, les acheteurs ont contrôlé et maintenu une hausse constante au cours des deux derniers jours de bourse.

Il est très probable qu’un creux significatif pour le prix de Solana ait été établi – un point de départ pour une autre course vers de nouveaux sommets historiques. L’indice de force relative est survendu sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens. De même, l’oscillateur de l’indice composite a atteint de nouveaux plus bas historiques sur le graphique hebdomadaire, tandis que l’indice composite quotidien a créé le deuxième plus bas de son histoire.

Un autre facteur qui ajoute à la probabilité d’un retournement haussier plus large est le modèle de chandelier hebdomadaire actuel. Un modèle de chandelier en marteau haussier est l’un des modèles d’inversion haussière les plus recherchés dans l’analyse japonaise. Compte tenu de la nature extrême de survente du prix de Solana et de la durée de sa tendance baissière actuelle, si le modèle de marteau haussier se termine sur le graphique hebdomadaire, alors SOL est sur le point de réaliser de beaux gains à venir.

SOL/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, avant qu’un rallye soutenu puisse être déclenché et maintenu, une série de niveaux de résistance sera testée. Le premier se situe dans la zone de valeur de 110 $, qui contient un groupe de zones de confluence de Fibonacci antérieures (ligne noire épaisse) et un nœud de volume élevé dans le profil de volume. Si les traders peuvent pousser le prix de Solana et le maintenir au-dessus de 110 $, alors la route pour retester 150 $ devient plus gérable.

Toute clôture hebdomadaire en dessous du niveau de 50 % de Fibonacci à 91 $ invaliderait tout biais haussier à court terme.