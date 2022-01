Le prix MATIC montre des signes haussiers de reprise complète | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon dépasse le SMA de 200 jours.

Le prix MATIC est fixé pour un retour dans le canal de tendance ascendante à 2,00 $.

Attendez-vous à ce que MATIC se redresse davantage avant la décision sur les taux de la Fed vers 1,75 $.

Le prix du Polygon (MATIC) a fait demi-tour après être tombé en dessous de 1,40 $ plus tôt cette semaine. Les marchés mondiaux semblent regarder au-delà de la décision sur les taux de la Fed plus tard dans la journée et sont prêts pour de bonnes nouvelles qui pourraient faire en sorte que l’action des prix MATIC se redresse d’abord, puis redémarre une tendance haussière. L’objectif de prix pour aujourd’hui est fixé à 1,75 $ – 1,80 $, mais réintégrer le canal de tendance ascendante sera l’objectif ultime pour cette semaine.

Le prix MATIC est fixé pour la cassure haussière au-dessus du SMA de 200 jours

Le prix MATIC est fixé pour un renversement haussier important de la tendance baissière qui s’est produite ces derniers jours alors que le canal de tendance de Polygon s’est cassé à la baisse. Avec cette correction, les haussiers ont pu arrêter et tourner la descente autour de 1,40 $ et repousser le prix vers la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 1,63 $. Avec ce mouvement, l’indice de force relative (RSI) a rebondi sur la frontière d’être survendu et a fait une réaction haussière instinctive.

Attendez-vous à voir ce rallye entrer dans la décision sur les taux de la Fed plus tard dans la journée. Si cette décision correspond aux attentes du marché ou contient un léger message pacifiste, attendez-vous à ce que les investisseurs se joignent en grand nombre, augmentant le volume d’achat et conduisant à une évasion massive qui pourrait toucher 1,75 $ et le niveau de support mensuel S1 dans une première phase. Après cela, attendez-vous à ce que les achats persistent jusqu’à la clôture tardive des États-Unis et même à voir l’action des prix regagner pleinement les pertes subies vers 2,00 $, puis à réintégrer le canal de tendance ascendante. Cela signifie que les investisseurs et les haussiers vont se régaler et pourraient voir des gains de 30% entrer dans le commerce.

Graphique journalier MATIC/USD

Bien qu’actuellement, les marchés semblent prêts à enregistrer des gains solides dans les prochains jours, attendez-vous à ce que la réunion de la Fed rompe cette humeur aussi rapidement qu’elle est apparue. Un commentaire surprenant sur une hausse des taux pourrait déclencher une nouvelle vente massive sur les marchés et ramener le prix du MATIC au plus bas autour de 1,40 $, entraînant peut-être même une baisse vers 1,20 $. À ce stade, l’action des prix MATIC entre dans une zone idéale pour un commerce en fondu entre 1,20 $ et 1,06 $.