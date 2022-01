Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos profiteront d’une hausse de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revient à un niveau de prix qui pourrait prévenir de nouveaux risques de baisse.

Le prix Ethereum efface les pertes hebdomadaires pour amener l’ETH en territoire positif.

Le prix XRP se rapproche de la zone critique de 0,75 $, puis de 1 $ au-dessus.

L’action des prix du Bitcoin a généré une quantité importante d’achats au début de la séance de négociation à New York, poussant plus haut de plus de 5 %. De même, le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 24 % par rapport aux creux hebdomadaires. Le prix du XRP continue d’être à la traîne de la BTC et de l’ETH en termes de performances, mais un rallye qui lui est propre est susceptible de se développer très bientôt.

Le prix du Bitcoin vise un retour à 40 000 $

Le prix du bitcoin se prépare pour une hausse significative – ou un mouvement de continuation agressif et baissier. Sur le graphique quotidien Ichimoku, la résistance intrajournalière de Bitcoin est le Tenkan-Sen à 38 275 $. L’incapacité de se déplacer et de clôturer au-dessus du Tenkan-Sen sur le graphique journalier pourrait déclencher une reprise des ventes – cela est particulièrement vrai pour aujourd’hui en raison du premier « Fed Day » de 2022.

Si les acheteurs peuvent rallier Bitcoin à une clôture au-dessus du Tenkan-Sen, alors la prochaine zone de résistance à tester est une zone de valeur comprise entre 40 000 $ (Kijun-Sen) et 41 000 $ (retracement de Fibonacci de 61,8 %).

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le potentiel de hausse au-delà de 40 000 $ est probablement limité au retracement de Fibonacci de 50 % à 45 500 $. Les risques de baisse sont limités au plus bas de 2022 à 33 000 $.

L’action sur les prix d’Ethereum augmente au cours de la séance de négociation de mercredi

Le prix Ethereum est sur une lancée. Il est difficile de croire que l’ETH était en baisse de 18% par rapport à l’ouverture plus tôt cette semaine et qu’elle est maintenant en hausse de plus de 4% – et qu’elle pousse probablement plus haut. Le rallye de 24% par rapport aux creux hebdomadaires a probablement déclenché de nombreuses compressions courtes qui n’ont pas encore éclaté.

Le comportement technique le plus crucial affiché par le prix Ethereum est un retour au-dessus du nuage hebdomadaire Ichimoku. La combinaison d’une clôture hebdomadaire au-dessus du Cloud et des conditions de survente extrêmes dans les oscillateurs hebdomadaires forme une base solide pour voir Ethereum retester la zone de valeur de 4 000 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Les traders doivent être prudents malgré l’activité haussière actuelle, en particulier aujourd’hui en raison du « Fed Day ». La Réserve fédérale américaine partagera ses commentaires et ses prédictions concernant les taux d’intérêt futurs, la réduction progressive et l’inflation. Tout soupçon de méfiance accrue de la part de la Fed pourrait avoir un effet baissier sur le prix d’Ethereum et sur tous les marchés à risque comme les crypto-monnaies.

Une clôture hebdomadaire sous le bas du Cloud (à 2 300 $ ou moins invaliderait toute perspective haussière.

Le prix XRP reviendra à 1 $

L’action des prix XRP a trouvé un niveau de support solide près du retracement Fibonacci de 50 % à 0,64 $ et du retracement Fibonacci de 161,8 % à 0,60 $. Ce support intervient car XRP a développé des conditions de survente dans les oscillateurs Relative Strength Index, Composite Index et Optex Bands.

Le signal d’avertissement le plus critique qu’une nouvelle course haussière pourrait être imminente est peut-être le cycle de Gann de 180 jours (180 à 198 jours) de l’année intérieure. Les 180 jours sont le deuxième cycle intérieur de l’année le plus puissant. Gann a écrit que le cycle de 180 jours a une forte probabilité d’établir les niveaux de support ou de résistance nécessaires. De plus, il a également averti que des inversions se produisent souvent à ce cycle temporel.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Les haussiers devraient chercher un retour pour tester la zone de valeur de 1,00 $ si le prix du XRP peut clôturer au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 % à 0,64 $. La pression à la baisse demeure, mais elle est probablement limitée au retracement de Fibonacci de 61,8 % et au niveau psychologique des prix à 0,50 $.