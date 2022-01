Ripple annonce un rachat d’actions de 200 millions de dollars et exprime son optimisme pour 2022 | Cryptomonnaie

La société de paiement Blockchain Ripple a annoncé un rachat d’actions de série C de 200 millions de dollars, une décision qui amènera la société technologique basée à San Francisco à une valorisation record de 15 milliards de dollars.

En décembre 2019, Ripple a levé 200 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C avec Tetragon Financial Group, une société d’investissement basée au Royaume-Uni, agissant en tant qu’investisseur principal aux côtés de SBI Holdings et Route 66 Ventures.

Cependant, en décembre 2020, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice financière de 1,3 milliard de dollars contre Ripple Labs, ainsi que le co-fondateur Chris Larsen et le PDG Brad Garlinghouse, accusant les parties d’utiliser le jeton XRP natif comme un numérique sans licence. sécurité des actifs.

Déterminé à se dissocier de Ripple au milieu de leur procès très médiatisé et ouvertement public, Tetragon a poursuivi Ripple début janvier 2021 devant le Delaware Chancery Court, cherchant à promulguer son obligation contractuelle d’une clause de rachat à la valeur de sa somme d’investissement non divulguée.

Cependant, à peine trois mois plus tard, en avril, le tribunal s’est prononcé en faveur de Ripple et contre le demandeur, Tetragon, mettant fin au différend financier.

En choisissant d’acheter volontairement les actions de Tetragon, SBI Holdings et Route 66 Ventures, cela implique que Ripple cherche à renforcer sa solidité financière, un sentiment auquel Garlinghouse a échappé dans un récent fil de tweet.

« Même avec les vents contraires de 2021, ce fut notre meilleure année jamais enregistrée », a-t-il déclaré, révélant que le solde bancaire de 1 milliard de dollars de l’entreprise en fait la « plus forte que nous ayons jamais été ».

Parallèlement aux nouvelles de rachat et d’évaluation, Garlinghouse a également partagé son optimisme pour l’avenir de RippleNet et Ripple X, ce dernier étant censé améliorer l’utilité du XRP Ledger dans un éventail de secteurs émergents, y compris les jetons non fongibles, les monnaies numériques de la banque centrale. , ainsi que des fonctionnalités multichaînes interopérables, entre autres.

Après avoir contacté Ripple pour plus de clarté sur ses ambitions, un porte-parole représentatif a déclaré que la décision d’achat avait été prise en raison de sa « position extrêmement forte sur le marché », citant que la société avait un « flux de trésorerie positif » et un « équilibre solide ». drap. »

Parallèlement, ils ont noté que Ripple a connu sa « meilleure année d’embauche en 2021 » et qu’il cherche maintenant à intégrer « des centaines d’employés dans le monde cette année » pour soutenir les 500 employés déjà existants.