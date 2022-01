Le prix de Binance Coin devrait augmenter de 15% alors que les traders font leur retour | Cryptomonnaie

Binance Coin s’échange depuis quatre jours entre 335 $ et 389 $.

Le prix de la BNB montre que les haussiers poussent les baissiers contre le plus haut de cette semaine, prêts pour une cassure.

Attendez-vous à ce que les baissiers soient arrêtés et à ce que les haussiers s’élancent pour faire monter le prix jusqu’à 452 $.

Le prix de Binance Coin (BNB) a pu trouver un plancher à 335 $ avec le niveau de support mensuel mensuel S2 comme domaine où les traders étaient intéressés à s’impliquer dans l’action des prix. Le prix du BNB augmente maintenant rapidement et élimine les baissiers de leurs entrées à 389 $, ce qui agit comme le plus haut hebdomadaire. Avec la compression, un pop devrait se dérouler vers 452 $, le premier niveau de résistance significatif qui pourrait arrêter le rallye à court terme.

Le prix du BNB fixé pour une cassure haussière

Binance Coin voit les traders s’éloigner du niveau de support mensuel S2 à 335 $ testé deux fois et les traders sauter sur le volume d’achat pour s’impliquer dans l’action des prix. Soutenu par la ligne de tendance ascendante verte, une entrée haussière est logique car l’indice de force relative (RSI) vient de sortir du territoire de survente. En tant que tels, les vendeurs ne sont pas très incités à rester plus longtemps dans leurs positions courtes, car les gains supplémentaires semblent limités pour le moment.

Le prix de la BNB offre donc un point d’entrée solide, et les haussiers sont maintenant prêts à dépasser 389 $, le plafond hebdomadaire élevé et à court terme qui a maintenu le prix de la BNB limité à la hausse cette semaine. Alors que les baissiers sont poussés contre ce niveau, attendez-vous à ce que leurs arrêts soient exécutés une fois que les haussiers le dépasseront, ce qui déclenchera une demande massive de volume d’achat et poussera l’action des prix encore plus haut. Le S1 mensuel ne contient pas beaucoup de référence historique, donc 452 $ est le plus logique avec la moyenne mobile simple sur 200 jours juste au-dessus comme plafond, qui doit être cassée pour commencer à parler d’une tendance haussière.

Graphique journalier BNB/USD

Dans le sillage de la réunion de la Fed plus tard dans la journée, la plupart des investisseurs retiendront leur souffle plus tard dans l’après-midi. Si la Fed adopte un ton belliciste ou même augmente aujourd’hui, cela donnera un ton négatif aux marchés mondiaux et entraînera une forte baisse des actifs à risque, menée par les actions et les crypto-monnaies. Attendez-vous à ce que l’action des prix de la BNB se traduise par une poussée des traders contre le support mensuel S2 et la ligne de tendance ascendante verte autour de 320 $ à 335 $.