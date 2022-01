Les actions Coinbase sont très peu attrayantes au premier semestre, selon Mizuho Securities | Cryptomonnaie

Les signes renouvelés d’un « désert de crypto » couplés à la baisse des rendements rendent Coinbase particulièrement peu attrayant au début du premier semestre de cette année, a déclaré Mizuho Securities dans un rapport d’analyste publié mardi, réduisant son objectif de prix pour les actions à 220 $ contre 300 $.

Mizuho prévoit que l’échange crypto aura un volume de transactions d’environ 525 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, en hausse d’environ 60 % en séquentiel, ce qui implique des revenus d’environ 2 milliards de dollars. Ceci est relativement conforme au consensus, ont écrit les analystes.

Pour le premier trimestre, la banque voit « une baisse significative des attentes consensuelles en matière de revenus », et si les tendances actuelles persistent, la société pourrait ne pas atteindre les estimations de bénéfices, ont écrit les analystes dirigés par Dan Dolev.

La banque a abaissé ses estimations à moyen terme de Coinbase pour refléter « la pression sur les marchés finaux de la cryptomonnaie et la pression persistante sur les taux de prise ».

La poursuite de l’appréciation du bitcoin, la volatilité du marché de la cryptomonnaie et le succès de nouvelles sources de revenus sont des risques potentiels à la hausse pour l’objectif de prix de la banque. Les risques à la baisse incluent la compression des prix et la menace d’un soi-disant hiver crypto, au cours duquel la capitalisation boursière des crypto-monnaies diminue et la volatilité diminue, selon le rapport.

Les actions Coinbase se sont échangées à un creux historique d’environ 162,54 $ lundi, suivant la faiblesse du marché de la cryptomonnaie, avant de rebondir pour clôturer à 191,48 $. La société est devenue publique en avril dernier avec un prix de référence d’ouverture de 250 $. L’action a clôturé en baisse de plus de 3 % mardi à 185,63 $.