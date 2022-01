Prix ​​​​Shiba Inu pour effacer la moitié des pertes subies et marquer 0,000028 $ | Cryptomonnaie

Shiba Inu est sur la voie de la reprise alors que les marchés regardent au-delà de la FED et des vents contraires politiques.

Le prix SHIB devrait augmenter de 15% vers le S1 mensuel.

Le plus haut de mardi étant déjà dépassé, seul le plus haut de dimanche fait obstacle à davantage de gains.

Le Shiba Inu (SHIB) a perdu environ 40 % de sa valeur en raison des inquiétudes des marchés mondiaux concernant la décision sur les taux de la FED ce soir dans un contexte de troubles géopolitiques. Au fur et à mesure que les échanges progressent dans la semaine, les investisseurs commencent à regarder au-delà de ces vents contraires et à acheter l’action des prix SHIB. Cela pourrait propulser les haussiers SHIB à accélérer l’action des prix vers 0,00002782 $, constituant un gain de 16 %.

Le prix SHIB se prépare à une impulsion haussière

Le prix du Shiba Inu n’a pas eu beaucoup de chance en 2022, car l’évolution des prix a été principalement à la baisse, les traders étant évincés de leurs positions à maintes reprises, entraînant une perte de 49 % pour l’année. Les vents contraires mondiaux sont la principale cause de la réaction défavorable à Shiba Inu, car les investisseurs s’inquiètent du resserrement de la politique de la Fed et de l’escalade des tensions entre la Russie et l’Europe sans aucune solution en vue. Maintenant, le vent semble tourner alors que les investisseurs commencent à regarder au-delà de ces vents contraires et commencent à voir des opportunités à l’horizon.

Le prix SHIB voit cela reflété dans la hausse qu’il a connue ces derniers jours avec des creux plus élevés et des hausses entrant dans l’action des prix. Une autre incitation est fournie par l’indice de force relative (RSI) qui s’éloigne lentement de la zone de survente. Le plus haut d’hier étant déjà écarté, nous verrons probablement une poussée au-dessus du plus haut hebdomadaire près de 0,00002311 $. Une fois que ce niveau cède, attendez-vous à ce que les traders tentent d’atteindre le port du S1 mensuel à 0,00002478 $ où il croise la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours.

Graphique journalier SHIB/USD

Alors que des exercices militaires sont en cours pour le moment dans la mer Noire, une escalade de la violence n’est peut-être pas loin, déclenchant potentiellement une liquidation du marché mondial, avec une fuite vers des refuges sûrs sur les cartes, et des crypto-monnaies à nouveau à plat sur le dos. . Au prix SHIB, cela se traduirait par un retour au S2 mensuel à 0,00001629 $ avec un test des plus bas de la semaine dernière. Une cassure en dessous déclencherait un plongeon vers 0,00001000 $, le RSI étant profondément en territoire de survente.