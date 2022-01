Dogecoin mène des gains dans les principaux cryptos avant la réunion de la Fed | Cryptomonnaie

Le marché plus large de la cryptomonnaie a enregistré son deuxième jour de croissance avant une déclaration de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi. Les prix du bitcoin, de l’éther et des autres principales crypto-monnaies ont augmenté de 7 % au cours des dernières 24 heures, le memecoin Dogecoin menant les gains parmi les plus gros actifs par capitalisation boursière.

Les jetons LUNA de Terra ont été parmi les seuls perdants, affichant une baisse de 4,6 %, selon les données de l’outil d’analyse CoinGecko.

Les principales crypto-monnaies ont poursuivi le deuxième jour de reprise mercredi. (TradingView)

La réunion de la Fed de mercredi pourrait révéler la position de la banque sur le moment d’une augmentation des taux d’intérêt que de nombreux observateurs prévoient en mars. La Fed a déclaré qu’elle resserrerait sa politique monétaire avec jusqu’à quatre hausses cette année pour contrôler l’inflation, provoquant une vente massive des marchés d’actifs à travers le monde au cours des derniers mois. Le bitcoin a chuté de 25 % au cours du mois dernier, tandis que le marché de la cryptomonnaie a perdu plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours de la même période.

Certains analystes affirment qu’une politique resserrée pourrait voir les investisseurs fuir vers des actifs plus sûrs, ce qui pourrait, à son tour, entraîner une nouvelle baisse des prix des crypto-monnaies.

« Si le régulateur resserre sa rhétorique et annonce la prochaine hausse des taux dès mars, tous les actifs risqués, y compris les crypto-monnaies, pourraient en souffrir de manière significative », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste financier senior chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk.

Le bitcoin détenait plus de 37 000 dollars le matin en Europe mercredi après être tombé à moins de 33 500 dollars lundi, une décision qui a fait chuter les majors jusqu’à 25% à l’époque. Le marché s’est depuis redressé, le bitcoin, le solana (SOL) et l’éther rebondissant aux niveaux de prix de la semaine dernière.

Les jetons de certaines chaînes de blocs de couche 1 ont généré des gains en dehors des 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière. Polygon (MATIC) et Near (NEAR) ont bondi de plus de 11% en 24 heures alors que la demande des investisseurs a rebondi après la baisse de lundi.

Les prix de MATIC ont été soutenus par la nomination de l’ancien responsable des jeux Youtube, Ryan Wyatt, au poste de PDG de Polygon Studios, un laboratoire de développement qui prend en charge la création de jeux blockchain et de jetons non fongibles sur le réseau Polygon. Wyatt a précédemment dirigé les projets de réalité virtuelle et augmentée de YouTube et devrait structurer des partenariats et des investissements dans l’écosystème Polygon.

MATIC a atteint la résistance à 1,60 $ après une poussée au cours des dernières 24 heures. (TradingView)

Certains commerçants ont déclaré qu’il existe une corrélation entre les prix de la cryptomonnaie et les actifs risqués tels que les actions technologiques, car ils partagent un ensemble similaire d’investisseurs.

« La crypto appartient aux mêmes personnes qui possèdent des actions de croissance », a déclaré Haseeb Qureshi, fondateur du fonds d’investissement crypto Dragonfly Capital, lors d’un entretien téléphonique. « Quand ils commencent à réduire les risques, ils réduisent la crypto. C’est ainsi que la corrélation se construit.

La cause de préoccupation peut être de courte durée. « [There are] beaucoup de raisons de croire que le taux d’intérêt macro séculaire est encore faible. Les taux d’intérêt sont bas en raison de la croissance technologique progressive. La crypto est l’une des rares choses dont les gens réalisent qu’elle a un large potentiel de croissance », a déclaré Qureshi.