Eth2 n’est plus après que la fondation Ethereum abandonne son nom dans le changement de marque | Cryptomonnaie

La Fondation Ethereum a supprimé toutes les références à Eth1 et Eth2 en faveur d’appeler la blockchain d’origine la « couche d’exécution » et la chaîne Proof of Stake améliorée la « couche de consensus ».

La transition tant attendue d’Ethereum d’un modèle d’extraction de preuve de travail à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) devrait être mise en service au cours du deuxième ou du troisième trimestre de cette année.

En annonçant le changement, la fondation a cité un certain nombre de justifications, notamment un « modèle mental brisé pour les nouveaux utilisateurs », la prévention des escroqueries, l’inclusivité et la clarté du jalonnement.

Dans un article de blog du 24 janvier, la Fondation Ethereum a noté que la marque d’Eth2 n’a pas réussi à capturer de manière concise ce qui arrivait au réseau via sa série de mises à niveau :

« L’un des problèmes majeurs de la marque Eth2 est qu’elle crée un modèle mental brisé pour les nouveaux utilisateurs d’Ethereum. Ils pensent intuitivement que Eth1 vient en premier et Eth2 vient après. Ou qu’Eth1 cesse d’exister une fois qu’Eth2 existe.

« Ni l’un ni l’autre n’est vrai. En supprimant la terminologie Eth2, nous évitons à tous les futurs utilisateurs de naviguer dans ce modèle mental déroutant », ajoute le billet de blog.

Selon la nouvelle terminologie, la combinaison de la couche d’exécution (Eth1) et de la couche de consensus (Eth2) sera étiquetée comme Ethereum, tandis que les fonctionnalités individuelles telles que la chaîne de balises, la fusion et les chaînes partagées sont désormais appelées « mises à niveau ».

La fondation a également déclaré que son changement de marque d’Eth2 aiderait à « apporter de la clarté pour éliminer » les escroqueries dans lesquelles des acteurs malveillants dupent les victimes – ignorant que leur Ether (ETH) passera automatiquement à Eth2 après la fusion – en échangeant Ether (ETH) pour faux jetons ETH2.

« Malheureusement, des acteurs malveillants ont tenté d’utiliser l’appellation erronée Eth2 pour escroquer les utilisateurs en leur disant d’échanger leur ETH contre des jetons » ETH2 « ou qu’ils doivent d’une manière ou d’une autre migrer leur ETH avant la mise à niveau d’Eth2 », lit-on dans le message.

La nouvelle a vu une réponse relativement apathique dans le subreddit r/Ethereum, la plupart des utilisateurs plaisantant sur le changement ou se plaignant de la durée de la fusion.

« Peu importe comment vous l’appelez, expédiez-le bientôt putain svp », a déclaré Redditor ghfsgiwaa.

L’utilisateur Kristkind a déclaré que la tentative de changement de marque est arrivée « trop ​​tard », notant que le terme Eth2 a déjà été largement adopté par les médias et les utilisateurs :

«Tout le monde dans les médias, même ceux liés à la cryptomonnaie, utilise le terme 2.0 ou simplement Eth2. Et honnêtement, je pense que c’est mieux ainsi, parce que [it’s] beaucoup plus facile à obtenir pour le (semi-)profane, que la « couche de consensus », qui nécessite que vous compreniez l’architecture du réseau. »

Après la fusion et la transition vers PoS prévues pour plus tard cette année – pour de vrai cette fois – l’étape restante de la feuille de route actuelle d’Ethereum est la mise à niveau des chaînes de fragments qui devrait entrer en vigueur fin 2022/début 2023.

L’introduction de chaînes de fragments verra la charge du réseau d’Ethereum répartie sur 64 nouvelles chaînes afin d’améliorer son évolutivité et sa capacité.

Bien que 2022 se prépare à être une année haussière pour Ethereum, le prix de l’Ether a subi un coup dur au milieu du ralentissement actuel des marchés boursiers et crypto, chutant de 40 % au cours des 30 derniers jours pour se situer à environ 2 437 $ au moment de la rédaction. .