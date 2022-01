Dogecoin short squeeze lancera DOGE à 0,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin voit les haussiers et les baissiers se battre pour la suprématie.

Les premiers signes d’une prise de contrôle haussière sont maintenant présents.

Une évasion pourrait être imminente.

Le prix du Dogecoin a fait un bond en avant au cours des dernières semaines. Après avoir gagné plus de 50 % entre le 11 et le 15 janvier, le DOGE a encore chuté de 44 % pour afficher de nouveaux plus bas sur neuf mois. Cependant, il y a de fortes indications qu’un fort renversement pourrait bientôt être en jeu.

Le prix Dogecoin positionné pour un retour explosif à 0,25 $, les vendeurs à découvert risquent d’être pressés

L’action des prix Dogecoin développe un chandelier d’inversion solide sur le graphique hebdomadaire, presque juste à l’intérieur du sommet du modèle de coin en baisse qu’il a eu du mal à dépasser. Le chandelier Dragonfly Doji se développant sur le graphique de Dogecoin peut être observé sur plusieurs paires d’altcoins, indiquant qu’un large renversement du marché des altcoins se développe. Les oscillateurs supportent une flambée haussière si elle se produit.

La condition d’oscillateur la plus critique pour le prix Dogecoin, à l’heure actuelle, est l’indice composite. L’indice composite est dans des conditions très neutres après une tendance à la hausse – tandis que DOGE s’est négocié à la baisse. Cette différence de prix et de direction de l’oscillateur a créé une divergence haussière régulière – un avertissement que la tendance baissière actuelle est susceptible de s’affaiblir ou de se terminer. De plus, l’indice composite vient de dépasser ses moyennes mobiles. La combinaison du paramètre neutre et d’un croisement haussier de deux moyennes est un signal haussier rare et puissant.

Le prix du Dogecoin a besoin d’une clôture hebdomadaire au-dessus du modèle de coin en baisse et du Tenkan-Sen pour atténuer l’état baissier actuel. Une clôture hebdomadaire en chandelier à 0,175 $ remplirait ces deux critères. Cependant, le prix Dogecoin reste extrêmement baissier avec le système Ichimoku. Par conséquent, tant que la clôture actuelle est en dessous du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen tandis que le Chikou Span est en dessous des corps des chandeliers et dans un espace ouvert, DOGE a une large plage ouverte pour continuer à baisser.

DOGE/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Une clôture hebdomadaire en dessous du coin baissier à 0,132 $ invaliderait toute perspective haussière à court terme.