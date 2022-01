Top 3 des prédictions de prix Ethereum, Bitcoin, XRP : retrait terminé, la première course haussière crypto pour 2022 commence | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin développe un puissant chandelier de retournement haussier sur son graphique hebdomadaire.

Le prix Ethereum trouve un support face aux niveaux de prix intenses de Fibonacci et Ichimoku.

Le prix XRP atteint l’heure et la zone de prix qui pourraient ramener Ripple à 1,00 $

L’action des prix du Bitcoin montre des signes clairs que le creux est atteint et qu’une nouvelle hausse est imminente. Le prix d’Ethereum a jusqu’à présent rejeté toute nouvelle pression de vente en restant au-dessus du bas du Cloud. Le prix XRP est à l’intérieur de l’un des cycles de Gann les plus essentiels de l’année intérieure, indiquant une nouvelle course haussière bientôt.

Le prix du bitcoin prêt à rebondir et à retester 45 000 $ comme résistance

Le prix du Bitcoin développe l’un des chandeliers d’inversion haussière les plus recherchés dans l’analyse des chandeliers japonais : le Dragonfly Doji. Le Dragonfly Doji est un chandelier avec peu ou pas de corps, une petite mèche au-dessus et une longue mèche en dessous. Le seul modèle de chandelier n’est pas suffisant pour identifier la probabilité d’un creux, mais la combinaison du Dragonfly Doji et des conditions actuelles de l’oscillateur soutient cette théorie.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier, mais malgré la baisse significative au cours des deux dernières semaines, il est relativement inchangé et reste en territoire neutre. D’autre part, l’indice composite a lentement augmenté tandis que le prix a diminué, créant une divergence haussière régulière – un avertissement que la baisse actuelle est susceptible de s’affaiblir ou de se terminer. Enfin, l’exemple le plus flagrant de la façon dont le prix du Bitcoin survendu est actuellement le mieux représenté par l’oscillateur Optex Bands, qui se trouve dans des conditions de survente extrêmes pour la première fois depuis juillet 2021.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le potentiel de hausse de Bitcoin est probablement limité à 45 000 $ à 47 000 $ à court terme. Les risques de baisse subsistent mais sont probablement limités là où le prix du Bitcoin a trouvé un soutien immédiat près du retracement de Fibonacci de 88,2 % à 33 000 $.

Le prix Ethereum trouve un support d’achat substantiel entre 2 150 $ et 2 350 $

Le prix d’Ethereum a connu un joli rebond depuis qu’il a atteint un creux autour de la zone de valeur de 2,150 $. Bien que des risques à la baisse subsistent effectivement, l’évolution actuelle des prix semble avoir éliminé une grande partie de ces préoccupations – pour l’instant. Des achats substantiels ont eu lieu au retracement de Fibonacci de 78,6 % et au bas du nuage (2 160 $ ​​et 2 350 $, respectivement).

Ethereum doit fermer le chandelier hebdomadaire actuel où le Chikou Span ne se déplacera pas sous les corps des chandeliers. Pour se produire, le prix Ethereum doit clôturer à 2 450 $ ou plus. Ne pas le faire placerait Ethereum dans une situation où une autre vente pourrait se produire.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Si le prix d’Ethereum reste au-dessus du bas du Cloud (Senkou Span B à 2 160 $), alors il pourrait rapidement pousser vers un retour à 4 000 $. L’indice de force relative, l’indice composite et l’oscillateur Optex Bands montrent des conditions de survente extrêmes. Combiné avec la zone de support actuelle du prix d’Ethereum, il y a une probabilité extrêmement élevée qu’Ethereum connaisse bientôt une forte tendance à la hausse. Les risques de baisse sont probablement limités à la zone de valeur de 2 000 $.

Le prix XRP et la confluence temporelle suggèrent une flambée des prix géante très bientôt

L’action des prix XRP a trouvé un support solide près du retracement Fibonacci de 50 % à 0,64 $ et du retracement Fibonacci de 161,8 % à 0,60 $. Ce support intervient car XRP a développé des conditions de survente dans les oscillateurs Relative Strength Index, Composite Index et Optex Bands.

Le signal d’avertissement le plus critique qu’une nouvelle course haussière pourrait être imminente est peut-être le cycle de Gann de 180 jours (180 à 198 jours) de l’année intérieure. Les 180 jours sont le deuxième cycle intérieur de l’année le plus puissant. Gann a écrit que le cycle de 180 jours a une forte probabilité d’établir des niveaux de support ou de résistance importants. De plus, il a également averti que des inversions se produisent souvent à ce cycle temporel.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo hebdomadaire XRP/USD

Les haussiers devraient chercher un retour pour tester la zone de valeur de 1,00 $ si le prix du XRP peut clôturer au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 % à 0,64 $. La pression à la baisse demeure, mais elle est probablement limitée au retracement de Fibonacci de 61,8 % et au niveau psychologique des prix à 0,50 $.