Un analyste renommé pense que Bitcoin a touché le fond et est entré dans un cycle haussier de 96 jours | Cryptomonnaie

Les analystes estiment que l’ensemble du marché de la crypto-monnaie est survendu dans toutes les principales échéances.

Le bitcoin et les altcoins ont peut-être touché le fond et la récupération pourrait prendre un temps relativement long.

Les experts prévoient le rejet des tentatives d’inversion des prix du Bitcoin et un nouveau test des creux par rapport au sommet précédent de 60 heures.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont révélé qu’un rejet des tentatives d’inversion de l’actif pourrait impliquer qu’il a touché le fond. Bitcoin a peut-être touché le fond et est entré dans un cycle haussier de 96 jours.

Les analystes prédisent que Bitcoin pourrait entrer dans un nouveau cycle haussier

Les analystes estiment que la tendance de Bitcoin pourrait être prédite à travers des cycles temporels en s’éloignant de l’action des prix. L’ensemble du marché de la crypto-monnaie a récemment subi un bain de sang. Les experts estiment que les crypto-monnaies du top 20 sont survendues sur toutes les grandes périodes.

Une reprise en forme de V peut être peu probable à court terme. Cependant, les traders attendent un renversement au comptant après les conditions actuelles du marché. Les analystes de Trading Room, une plateforme d’apprentissage social, estiment que les crypto-monnaies qui avaient tendance à augmenter avant le bain de sang pourraient récupérer de 50 à 150 % lors des rassemblements de secours.

Conditions de survente L’ensemble du marché est survendu sur toutes les grandes périodes. Cela ne signifie pas que nous ferons une récupération en forme de V Au mieux, nous obtiendrons un rebond FIB de 23,6 / 38,2 pour certaines des principales pièces et un potentiel de 61,8 / 78,6 pour les pièces tendance des dernières semaines. Fil — Salle des marchés (@tradingroomapp) 22 janvier 2022

@crypto_birb, un analyste et commerçant de crypto, note que Bitcoin est coincé dans la fourchette de 30 000 $ à 70 000 $ depuis un an. @crypto_birb note que le prix du Bitcoin a connu un écart en dessous de sa moyenne sur 20 semaines. L’analyste a prédit des rebonds plus petits et un rejet pour retester les bas.

Selon les cycles de prix historiques du Bitcoin, l’actif pourrait entrer dans un cycle haussier de 96 jours après avoir touché le fond. @Inmortal, un analyste et commerçant de crypto, estime que le prix du Bitcoin pourrait remonter à 40 000 $ avant de baisser.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que la tendance des prix du Bitcoin pourrait former une bougie d’inversion et viser 48 000 $.