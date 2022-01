Le prix de Solana doit regagner 100 $ pour se remettre de la volatilité du marché | Cryptomonnaie

Le prix de Solana voit les traders essayer de soutenir le support mensuel S2 à 89 $.

Bien que le prix du SOL soit tombé en dessous hier, les haussiers défendent à nouveau le niveau.

Attendez-vous à un dernier test à la baisse car le RSI est fermement survendu et présente un potentiel limité de pertes supplémentaires.

Le prix de Solana (SOL) est passé en dessous du support mensuel S2 à 89 $ et visait 59 $ à la baisse. L’entrée des traders pourrait repousser l’action des prix dans le SOL au-dessus de S2 et la maintenir à ce niveau jusqu’à la séance d’aujourd’hui. Si les traders peuvent maintenir le support, attendez-vous à une éventuelle réaction haussière instinctive qui pourrait déclencher un retour vers 130 $ d’ici la fin de la semaine.

Solana se prépare pour une petite récupération

Le prix de Solana a été abattu ces derniers jours, car il a perdu 34 % de sa valorisation en seulement quatre jours de bourse. Bien que le niveau de support mensuel S2 se soit avéré très important, il n’a pas été à la hauteur de la pression de vente hier lorsque le prix du SOL a glissé en dessous de 89 $ mais a été stoppé net et renvoyé au-dessus du S2, les haussiers s’engageant dans une action sur les prix tard dans la session américaine. . Les haussiers voient un cas pour un revirement et un arrêt temporaire de la pression de vente car les baissiers voudront enregistrer des gains et l’indice de force relative (RSI) est profondément dans la zone de survente, limitant toute perspective de gains à court terme.

Les traders SOL pourraient recommencer aujourd’hui et pourraient atteindre 100 $ dans leur petite bougie haussière, en s’éloignant du support S2. Bien que les contrats à terme sur les indices américains semblent à nouveau dans le rouge, la vente n’est pas aussi importante qu’hier et vendredi, ce qui indique que les haussiers mangent et arrêtent de nouvelles pressions à la baisse. Si les traders fuient la scène, SOL pourrait revenir à 130 $ d’ici la fin de la semaine, réduisant les pertes pour 2022.

Graphique journalier SOL/USD

Cela étant dit, certains faibles bénéfices des actions technologiques pourraient encore peser sur le Nasdaq et avoir un autre effet d’entraînement sur les crypto-monnaies, augmentant encore la pression à la baisse. Les haussiers seraient arrêtés dans leur tentative de faire monter les prix et verraient leurs tentatives être testées jusqu’aux plus bas d’hier. Une pause, cependant, dans SOL verrait un plongeon brutal vers 59 $ avec le creux d’août 2021 en place.