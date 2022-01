Le prix du Bitcoin n’est pas sorti d’affaire alors que les investisseurs mis à l’écart restent craintifs | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin n’est pas encore prêt pour une tendance à la hausse car les traders ne peuvent pas maintenir le prix au-dessus de 36 709 $.

Bien que le prix du BTC ait affiché une bougie haussière hier, les investisseurs sont toujours inquiets et ne peuvent pas regarder au-delà de la réunion de la FED demain.

BTC pourrait perdre encore 10% vers 32 649 $ avant que les investisseurs ne se lancent massivement sur le long terme.

Le prix du Bitcoin (BTC) n’est toujours pas fixé pour un rebond car les traders peuvent faire trébucher les traders et repousser le prix en dessous du niveau pivot à 36 709 $. Alors que les marchés tentent de reprendre leur souffle, il ne semble pas que les baissiers s’en aillent aussi facilement et pourraient faire baisser les prix de la BTC. Attendez-vous à ce qu’une session nerveuse se déroule avec des prix oscillant d’avant en arrière à ce niveau pivot, mais qui finiront probablement par chuter vers 32 649 $, avec une perte de 10 % sur la journée.

Le prix du bitcoin est fixé pour une séance nerveuse

Bitcoin a vu les traders devenir forts une fois que l’action des prix a glissé brièvement en dessous du S2 mensuel à 33 742 $. Les traders ont acheté tout ce qui était en vue et ont repoussé l’action des prix au-dessus de 36 709 $, mais n’ont pas réussi à positionner le commerce en toute sécurité pour une nouvelle hausse lors de la prochaine séance de négociation. Comme le prix du BTC subit déjà des prises de bénéfices, il semble que les investisseurs attendent toujours la confirmation que le commerce douloureux est terminé.

Le prix du BTC négociera probablement une séance nerveuse aujourd’hui, car les marchés voudront attendre la réunion de la FED plus tard demain et ne voudront pas prépositionner la possibilité que la FED déçoive ou délivre un message encore plus belliciste. Attendez-vous à une action des prix agitée autour de 36 709 $, et peut-être une autre jambe plus basse vers le S2 mensuel à 33 742 $. Un test et une cassure en dessous du plus bas d’hier à 32 649 $ n’est pas une impossibilité si le Nasdaq perd à nouveau plusieurs points de pourcentage de sa valeur.

Graphique journalier BTC/USD

Si le sentiment mondial change et pousse les actions américaines dans le vert plus tard cet après-midi, attendez-vous à ce qu’une inondation haussière arrive dans les crypto-monnaies. Cela verrait le prix BTC tester 39 780 $ à la hausse avec le support mensuel S1 comme résistance à toute hausse. Si le rallye est important et large, attendez-vous à ce que même 44 088 $ soient sur les cartes, et pour cela, effacez une grande partie du ralentissement depuis le début de cette année.