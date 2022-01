Bitcoin récupère à 36 000 $ au milieu d’une réponse mitigée des commerçants, Polkadot mène les gains d’altcoin | Cryptomonnaie

Bitcoin a gagné 10% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger au-dessus de 36 500 dollars pendant les heures européennes mardi, mettant en scène une reprise après une chute lundi, les prix ont chuté à 33 500 dollars.

Cette décision a provoqué une résurgence du marché plus large de la cryptomonnaie, ajoutant 5% à la capitalisation boursière totale de 1,7 billion de dollars au cours des dernières 24 heures. Plusieurs crypto-monnaies majeures ont augmenté de 12 %, Polkadot (DOT), Solana (SOL) et Cardano (ADA) étant parmi les plus gros gagnants.

La reprise du marché de la cryptomonnaie précède une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, une réunion qui devrait révéler la position de l’agence sur une hausse des taux en mars 2022. La Fed a précédemment déclaré qu’elle resserrerait sa politique budgétaire avec jusqu’à quatre des hausses de taux en 2022 pour contenir l’inflation, provoquant une vente massive des marchés d’actifs à travers le monde au cours des derniers mois.

Les crypto-monnaies ont agi comme un actif à risque sur le marché financier au sens large, à l’instar des actions technologiques. Une politique resserrée pourrait amener les investisseurs à choisir des actifs plus sûrs, ce qui pourrait, à son tour, entraîner une nouvelle baisse des prix des crypto-monnaies.

« Il a été démontré que les crypto-monnaies et les jetons sont très sensibles aux cours des actions, propulsés à la hausse sur une vague d’argent bon marché et facile », a expliqué Susannah Streeter, analyste des marchés de la société de services financiers Hargreaves Lansdown, dans une note publiée mardi.

« Les espoirs que Bitcoin agirait comme une couverture contre l’inflation se sont rapidement évaporés, perdant plus de la moitié de sa valeur depuis son sommet de novembre, alors que les prix à la consommation ont grimpé en flèche », a ajouté Streeter. « Il peut y avoir des spéculateurs qui attendent dans les coulisses pour acheter le grand plongeon, mais attendez-vous à ce que la volatilité se poursuive à mesure que la liquidité monétaire s’évapore sur les marchés financiers. »

Certains macro-commerçants affirment que le capital institutionnel sur les marchés de la crypto-monnaie a changé la dynamique globale du marché et qu’il ne verra peut-être pas les infâmes cycles d’expansion et de récession comme auparavant.

« La détermination d’un marché haussier/baissier n’est pas aussi claire que les cycles précédents, en raison de la structure du marché qui change radicalement avec l’entrée des institutions dans l’espace », a déclaré Marcus Sotiriou, analyste chez le courtier crypto GlobalBlock, dans un courrier à CoinDesk. « Il est évident que Bitcoin se trouve dans un environnement varié (entre 29 000 $ et 69 000 $ environ) plutôt que dans un environnement de tendance. »

Le bitcoin a atteint 37 500 dollars lundi soir avant une vente au niveau de 35 700 dollars mardi matin en Asie. Les prix de la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière ont maintenant baissé de 30 % au cours du mois dernier et de près de 50 % depuis le pic de 69 000 $ de mai 2021.

Les lectures de l’indice de force relative (RSI), un indicateur du graphique des prix, pour le bitcoin ont oscillé autour de la barre des 50 pendant les heures européennes mardi, se remettant des niveaux de survente inférieurs à 30 dimanche. Le RSI calcule l’ampleur des mouvements de prix des actifs, les lectures inférieures à 30 indiquant que les prix d’un actif ont chuté davantage que sa valeur fondamentale.

Pendant ce temps, certains analystes affirment que le rallye de mardi pourrait s’avérer de courte durée pour les investisseurs en bitcoins.

« Le rebond du bitcoin et la dynamique positive du marché de la cryptomonnaie sont plus correctement attribués à des facteurs techniques : les investisseurs en crypto abandonnent les altcoins pour des BTC plus liquides, formant des rebonds temporaires, mais rien de plus », a partagé Alex Kuptsikevich, analyste financier senior chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk.

Kuptsikevich a ajouté que le bitcoin pourrait retester les prix les plus bas de 2021 au lieu de monter en flèche, « L’objectif le plus proche pour la baisse du BTC est de 32,3 000 $ pour combler entièrement l’écart. Cependant, il vaut la peine d’être prêt à retester les plus bas de juillet de 29,5 000 à 30 000 $.

Une plus grande prudence est toujours de mise pour les investisseurs en bitcoins. « Sans le soutien des marchés boursiers, ces niveaux pourraient ne pas tenir longtemps non plus », a noté Kuptsikevich.