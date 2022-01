Le prix d’Ethereum risque de glisser en dessous de 2 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a vu les traders arriver à la fin de la session américaine.

La session ASIA PAC a déjà effacé certains gains et va repasser sous S2.

Si la vente s’accélère à nouveau, attendez-vous à ce que la pression monte sur 2 000 $.

L’action des prix d’Ethereum (ETH) semblait amorcer un rebond hier alors que les traders sont arrivés à la fin de la session américaine et ont repoussé l’action des prix au-dessus du niveau de support mensuel S2 autour de 2 378 $. Au cours de la session ASIA PAC, cependant, près de la moitié de la pop haussière a été effacée et les baissiers sont de retour, mettant la pression sur S2 à la baisse. Dans le cas où le sentiment continue de baisser, attendez-vous à une baisse possible vers 2 000 $ plus tard dans la journée.

Ethereum devrait perdre 18% si le prix glisse en dessous de S2 aujourd’hui

Le prix d’Ethereum semble être sur le point de s’inverser alors que les traders sont entrés et ont transformé le vert du Nasdaq en aidant les crypto-monnaies à baisser. Malheureusement, l’humeur positive ne s’est pas répercutée sur la session asiatique lorsque l’action des prix est retombée à la baisse alors que les investisseurs continuaient de s’inquiéter de l’escalade de la situation en Ukraine et de la préparation de la réunion de la FED demain. Avec le VIX de retour dans le vert et les actions américaines en retrait, attendez-vous à une éventuelle cassure à la baisse des crypto-monnaies.

Pour le prix de l’ETH, cela signifierait une augmentation de la pression sur le S2 mensuel à 2 378 $ avec une pause possible une fois que la pression de vente américaine s’ajouterait à la négativité européenne. Le plus bas d’hier sera testé et verra une cassure plus basse, entraînant un test et une pénétration à travers le marqueur de 2 000 $. Une forte résistance est prévue autour de 1 928 $ avec le plus bas du 22 juillet.

Graphique journalier ETH/USD

Les contrats à terme européens résistent actuellement à l’humeur dépressive, et cela pourrait se répercuter sur les actions américaines qui pourraient également devenir vertes. Cela aiderait les haussiers à défendre le S2 et à ramener le prix à 2 695 $, testant le creux du 21 septembre avant d’éventuellement progresser vers 3 018 $. Un tel mouvement contiendrait un gain de 25% bien que la ligne de tendance rouge descendante soit toujours susceptible d’exercer une pression sur les prix et pourrait limiter un potentiel de hausse supplémentaire.