Les marchés monétaires d’Ethereum voient des liquidations record alors que les réservoirs d’Ether, les revenus de MakerDAO augmentent | Cryptomonnaie

La vente récente d’Ether a fait souffrir certains et réjouir d’autres, soulignant la nature à somme nulle du trading.

Alors que la crypto-monnaie a chuté de plus de 14% vendredi, sa baisse la plus importante en une seule journée en sept mois, elle a déclenché des liquidations de garanties bloquées dans d’importants protocoles de prêt et d’emprunt basés sur Ethereum, également appelés marchés monétaires décentralisés. Dans le même temps, certaines de ces applications de financement décentralisé (DeFi) ont rapporté une belle somme d’argent grâce aux frais de liquidation.

Marchés monétaires Ethereum AAVE, Compound et MakerDAO ont traité un total de 200 millions de dollars de liquidations vendredi – un décompte record en une seule journée – avec MakerDAO représentant plus de la moitié, les données de Dune Analytics partagées par Delphi Digital show. En règle générale, ces protocoles DeFi voient moins de 10 millions de dollars de liquidations quotidiennes.

Les emprunteurs sont liquidés lorsqu’un crash crypto pousse la valeur de la garantie en dessous du seuil de sécurité. Le processus est analogue aux échanges de produits dérivés exécutant une fermeture forcée de positions longues ou courtes en raison d’un manque de marge.

« Alors qu’une correction majeure a fait chuter l’ETH de 3 200 $ à 2 500 $ la semaine dernière, les liquidations en chaîne ont bondi alors que les positions ont commencé à atteindre leur point de liquidation », ont déclaré les analystes de Delphi Digital dans la newsletter de lundi, ajoutant que MakerDAO a profité de l’événement de liquidation. .

MakerDAO a collecté environ 15,5 millions de dollars en frais de pénalité de liquidation vendredi, selon le forum officiel. Le protocole DeFi a généré 17,5 millions de dollars de revenus de liquidation ce mois-ci. « C’est des multiples de plus que ces derniers mois et a dépassé les revenus générés lors du prélèvement de mai 2021 », a noté Delphi Digital.

Comment fonctionne MakerDAO ?

MakerDAO, une facilité de crédit de prêt crypto, émet une pièce stable adossée au dollar américain, DAI, qui est l’une des pièces les plus largement utilisées dans l’écosystème DeFi et facilite les prêts garantis par des garanties sans intermédiaire.

Les utilisateurs mettent de l’éther en garantie sur la plate-forme Maker, ouvrant une position de coffre-fort pour emprunter un DAI équivalent à une partie de la valeur de la garantie. Les emprunteurs doivent rembourser le DAI ainsi que les intérêts du prêt lorsqu’ils souhaitent retirer leur garantie.

Le point critique ici est que Makers utilise des prêts surgarantis, ce qui signifie que la valeur de l’éther déposé doit être supérieure au montant du prêt. Ainsi, une personne souhaitant emprunter 500 DAI doit déposer 1,5 fois ce montant en ETH ou toute autre pièce approuvée par Maker.

Le prêt devient dangereux si le ratio de garantie descend en dessous de 150 %, auquel cas l’emprunteur peut ajouter plus de garantie, rembourser le DAI ou être liquidé. En cas de liquidation, les emprunteurs paient une pénalité qui s’ajoute à leur dette totale.

La pénalité de liquidation est calculée en pourcentage de la dette. Maker a également un plafond de dette, un mécanisme contrôlant le montant maximum de DAI qui peut être généré contre différentes garanties. Si le plafond est atteint, les utilisateurs doivent rembourser leur dette existante avant d’en prendre davantage.

Liquidations et ancrage DAI

Lorsqu’une position est liquidée, l’ETH déposé en garantie est vendu pour DAI, qui est ensuite brûlé ou détruit. Cela exerce une pression à la hausse sur le prix de DAI, aidant à maintenir l’ancrage 1: 1 et une pression à la baisse sur l’éther.

Ainsi, un grand nombre de liquidations peut entraîner une volatilité accrue des prix – une baisse exagérée de la valeur de la garantie.

Vendredi, la crypto Twitter a paniqué alors que 7 frères et sœurs, le deuxième plus grand propriétaire (ou emprunteur) de coffre-fort MakerDAO, faisaient face à un risque de liquidation avec une dette de 600 millions de dollars.

En fin de compte, l’emprunteur a ajouté plus de garantie, seulement 60 millions de dollars ont été liquidés de son coffre-fort, selon Delphi Digital.

Selon un tweet du journaliste chinois Colin Wu, le fondateur de la plate-forme de gestion d’actifs crypto Cobo, Shixing « Shenyu » Mao, s’attend à ce qu’une vente continue d’éther à 1 900 dollars et moins déclenche des liquidations de 600 millions de dollars sur MakerDAO.

Ether a récemment changé de mains près de 2 400 $, après avoir atteint lundi un creux de six mois inférieur à 2 200 $, selon les données de CoinDesk.