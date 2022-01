Dans les coulisses de la crise politique au Kazakhstan – Le minage de crypto peut-il survivre là-bas ? | Cryptomonnaie

Le Kazakhstan a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. En surface, nous savons que c’est une nation d’Asie centrale avec de l’électricité bon marché qui est devenue le deuxième plus grand centre mondial d’extraction de crypto-monnaie après la répression de la Chine contre la crypto.

Le Kazakhstan a connu de violents affrontements entre manifestants, policiers et soldats, qui ont entraîné une panne d’Internet qui a causé des difficultés aux opérations normales de minage de crypto. La communauté crypto craignait que cela n’ait un impact drastique sur les marchés mondiaux de la cryptomonnaie.

Mais que se passe-t-il dans les coulisses ? Quelle est exactement la cause de cette crise ? Quels sont ses résultats probables ? Et quelles sont les perspectives de la crypto dans ce pays ? Découvrez ici.

Contexte du pays

Le Kazakhstan est un ancien pays soviétique de la taille de l’Europe de l’Ouest avec des ressources minérales et un potentiel économique considérables.

Son terrain varié s’étend des régions montagneuses et densément peuplées de l’est aux plaines peu peuplées et riches en ressources naturelles de l’ouest, et du nord industrialisé, avec son climat et ses paysages sibériens, aux steppes sèches du centre, à le sud fertile.

Le Kazakhstan couvre une superficie de 2,7 millions de km² et a l’une des densités de population les plus faibles au monde avec 19,1 millions d’habitants.

Les Kazakhs dominent le pays en termes d’ethnicité, les Russes représentant un peu plus d’un quart de la population et les petites minorités constituant le reste.

L’islam connaît un renouveau au Kazakhstan après avoir été réprimé sous le régime soviétique lorsqu’environ 2 millions de Russes y ont immigré pendant la campagne pour développer des territoires vierges.

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les investissements dans le secteur pétrolier ont été le moteur de la croissance économique rapide du pays.

Voici ce qui s’est passé

Le Kazakhstan avait été une autocratie très avancée sous son ancien président Noursoultan Nazarbaïev pendant trois décennies après avoir obtenu son indépendance de l’Union soviétique.

Nazarbayev a nommé Kassym-Jomart Tokayev comme son successeur en 2019. Il a mis en œuvre un transfert de pouvoir contrôlé tout en gardant le contrôle du conseil de sécurité jusqu’à ce que les protestations contre les prix du carburant qui ont commencé le 2 janvier 2022 se transforment en la plus grande confrontation sur la direction du pays depuis le effondrement de l’Union soviétique.

Tokayev a limogé le Premier ministre et d’autres responsables gouvernementaux en réponse au tumulte et a rétabli les subventions au gaz.

Dans un geste choquant, le président a également démis son prédécesseur Noursoultan Nazarbaïev de son poste de président du Conseil de sécurité nationale, qui lui avait donné autorité sur la politique stratégique du pays ainsi que le droit de veto sur la plupart des décisions de Tokaïev.

Les protestations, cependant, se sont poursuivies sans relâche. Par conséquent, Tokayev a fait appel à l’aide de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance de sécurité dirigée par la Russie.

Un contingent de 2 500 soldats du maintien de la paix est arrivé dans le pays en quelques heures. C’était la première mission de l’organisation depuis sa création en 2002.

Les autorités du Kazakhstan ont interdit aux journalistes étrangers d’entrer dans le pays pendant les troubles et ont mis en place une panne nationale d’Internet qui a freiné le flux d’informations vers le monde extérieur.

Au cours des affrontements, plus de 160 personnes auraient été tuées, dont des agents des forces de l’ordre. Une répression des émeutes a conduit à l’arrestation de près de 10 000 personnes, a rapporté le Financial Times, citant des sources officielles.

Le récit de Tokayev le 7 janvier semblait être que les gangs terroristes exploitaient les troubles avec une intention apparente de prendre le pouvoir avec l’aide d’un soutien étranger, et que les troupes de l’OTSC ne défendaient que les infrastructures essentielles, sans intervenir pour réprimer le soulèvement.

Depuis que les troubles ont été réprimés, toutes les troupes de l’OTSC ont quitté le Kazakhstan, a déclaré l’ambassadeur de Russie au Kazakhstan Aleksei Borodavkin le 19 janvier.

Qui se tient derrière le soulèvement ?

Dans une tentative d’apaiser le mécontentement, le président Tokaïev a annulé l’augmentation du prix de l’essence et limogé l’ensemble du gouvernement. Alors pourquoi cela n’a-t-il pas aidé à arrêter les troubles ? L’une des raisons est que les habitants du Kazakhstan sont très mécontents de la manière dont la richesse est répartie dans leur pays riche en ressources.

Qu’est-ce qui peut apaiser une foule en colère ? Probablement rien. Dès que la dissidence se transforme en quelque chose comme ça, vous êtes généralement impuissant. Il n’y avait donc pas grand-chose que Tokaïev pouvait faire pour que les gens se sentent heureux et rentrent chez eux. Ils voulaient un changement total de régime.

Le Kazakhstan possède certaines des plus grandes réserves de pétrole au monde et est le plus grand producteur d’uranium au monde. Cependant, la richesse de la nation est confinée à un groupe d’élite associé à la famille du président, et la plupart des Kazakhs ne bénéficient pas de l’exploitation des ressources naturelles.

L’écriture était probablement sur le mur pour Tokaïev. En 2019, des manifestations de masse ont fait tomber Nazarbaïev, donc ces manifestations auraient pu avoir le même effet. Pour éviter cela, il a fait venir les gros chiens (OTSC). Pour l’instant, il semble que le président Tokaïev soit le grand gagnant de la crise actuelle.

De plus, des initiés disent que les tensions augmentaient entre les bureaux des deux dirigeants. Au fil du temps, le pouvoir et le contrôle de Tokaïev sur la bureaucratie nationale ont augmenté. Depuis le début de la pandémie de COVID, Nazarbaïev est rarement apparu en public et était visiblement fatigué. Les protestations actuelles ont donné à Tokayev une chance de saper la base du système de double pouvoir.

Pour se distancier de Nazarbayev, Tokayev a déclaré que le mécontentement face à l’inégalité des revenus parmi le peuple était justifié et que les associés de Nazarbayev devraient partager leur richesse. Le président a parlé d’initiatives visant à réduire l’écart de richesse et à éliminer les irrégularités dans les marchés publics et les relations commerciales avec les associés de Nazarbaïev.

Selon un autre point de vue, c’est Nazarbaev qui a orchestré les troubles afin de renverser Tokayev et de confier la présidence à sa fille.

Akezhan Kazhegeldin, un chef de l’opposition en exil, a révélé à Euronews que les alliés de Nazarbayev ont payé des radicaux pour rendre violentes les manifestations pacifiques. « (Leur) objectif était très simple. Ils ont essayé de reprendre le pouvoir, de reprendre leurs fonctions, de renvoyer Tokayev et de déclencher de nouvelles élections, et ils ont probablement cru que certains d’entre eux allaient être élus », a déclaré Kazhegeldin.

Depuis le début de la crise, Nazarbaïev est resté à l’écart des projecteurs, avec des rumeurs qui circulent et des spéculations rampantes selon lesquelles l’ex-président extrêmement riche a fui le pays avec une grande partie de sa famille.

Pourquoi est-ce important pour la crypto ?

Le Kazakhstan est un acteur majeur du Bitcoin. Après que la Chine a réprimé l’extraction de crypto-monnaie l’année dernière, la nation est devenue le deuxième plus grand centre minier de Bitcoin, selon un rapport du Cambridge Center for Alternative Finance. Le Kazakhstan a contribué à hauteur de 18,1 % au taux de hachage mondial en août 2021.

Les données de BTC.com citées dans l’article de The Guardian montrent que les taux de hachage des principaux pools miniers de Bitcoin ont diminué de 14 % pendant les manifestations, soulignant l’importance du Kazakhstan pour l’écosystème Bitcoin. Le prix du bitcoin a également chuté, atteignant moins de 43 000 dollars l’un de ces jours.

Pendant ce temps, les impacts environnementaux négatifs de l’exploitation minière de Bitcoin ont été une préoccupation constante dans de nombreux pays, et le Kazakhstan ne fait pas exception. Plus de 70 % de l’électricité du Kazakhstan est produite par la combustion du charbon, ce qui en fait le plus grand émetteur de dioxyde de carbone en Asie centrale.

Le gouvernement du Kazakhstan a annoncé l’année dernière qu’il réprimerait les mineurs non enregistrés dont la consommation est estimée à deux fois celle des mineurs enregistrés.

Tant que Tokayev restera président, il s’en tiendra probablement à sa politique précédente consistant à favoriser les mineurs de Bitcoin et à rechercher des sources d’énergie alternatives pour eux. Ainsi, le président a annoncé des projets de centrale nucléaire, une décision logique étant donné qu’il s’agit du premier producteur mondial d’uranium.

Cependant, le pays a une histoire de catastrophes nucléaires, donc beaucoup de gens se méfient de cette idée. En conséquence, le président doit trouver un équilibre entre satisfaire le peuple de son pays afin qu’il ne se rebelle plus et permettre au secteur en plein essor de la cryptomonnaie de prospérer au Kazakhstan.

Le plan du gouvernement visant à déraciner l’activité minière non enregistrée et à améliorer la réglementation du secteur minier crypto du pays est considéré comme un moyen d’apporter plus de stabilité et de clarté à l’industrie dans le pays. Cependant, les mineurs de Bitcoin craignent que la crise politique n’empêche le gouvernement d’agir.

Malgré le soulèvement et les coupures de courant courantes que les mineurs ont subies depuis leur arrivée au Kazakhstan, les mineurs craignent que cela ne vaille pas la peine de quitter le pays. Acheminer les appareils aux États-Unis, par exemple, prendrait des semaines et ils pourraient en fait être endommagés pendant le processus d’expédition.

Ainsi, les sociétés de crypto-minage chercheront à rester au Kazakhstan, contribuant éventuellement à ce que le pays atteigne les niveaux requis de production d’électricité. Un certain nombre de ces entreprises ont déjà exprimé leur intérêt à investir dans des projets énergétiques à venir comme des centrales éoliennes et hydroélectriques. En fin de compte, cela revient au gouvernement qui semble très intéressé à voir une industrie de la cryptomonnaie se développer au Kazakhstan une fois qu’il aura réglé sa crise politique interne.