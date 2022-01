« Arrêtez la vente de panique » – Les baleines Bitcoin sac de rechange BTC alors que les soldes d’échange chutent | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) est acheté de manière agressive à des prix proches de 30 000 dollars alors que les enchérisseurs commencent à absorber les liquidités des vendeurs à court terme.

Les données de la ressource de surveillance en chaîne CryptoQuant montrent que depuis fin décembre, les échanges Bitcoin ont recommencé à perdre leurs réserves BTC.

BTC remarquablement attractif aux niveaux actuels

Après une période au cours de laquelle les commerçants ont envoyé du BTC aux bourses, éventuellement pour vendre ou pour se départir de pertes supplémentaires, les bourses enregistrent désormais des sorties globales plus importantes que des entrées.

Entre le 7 décembre et le 28 décembre 2021, les réserves de BTC des 21 principales plateformes surveillées par CryptoQuant sont passées de 2,396 millions à 2,428 millions de BTC.

Par la suite, la tendance baissière à plus long terme a repris et, lundi, le décompte des échanges s’élevait à 2,366 millions de BTC – malgré l’action des prix au comptant au plus bas depuis six mois.

Réserves de change Bitcoin contre graphique BTC/USD. Source : CryptoQuant

Les baleines plus âgées, malgré une certaine impatience ces dernières années, sont toujours susceptibles de déclencher des inversions de tendance des prix, estime le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju.

« Il semble qu’ils aient été vendus $ BTC à de nouveaux acteurs en haut ou en bas », a-t-il déclaré dans une série de tweets sur le sujet, notant que les institutions sont probablement les principaux acheteurs depuis 2020.

Les baleines vont (encore) se baigner

Bien que de notoriété publique, la tendance de la balance des échanges coïncide désormais avec une demande palpable en chaîne de la part des principaux investisseurs.

Comme l’a noté le compte Twitter CC15Capital cette semaine, la course à 33 000 $ s’est accompagnée de rachats BTC de plusieurs millions de dollars provenant d’un portefeuille en particulier.

Depuis août, le compte a amassé plus d’un milliard de dollars de BTC à partir d’un solde de départ de zéro.

Le phénomène vient en outre au milieu de la ferme résolution des détenteurs à long terme de ne pas vendre. Comme Cointelegraph l’a rapporté, les pièces qui n’ont pas bougé depuis un an ou plus représentent désormais 60% de l’offre globale de BTC.

L’accumulation de baleines, quant à elle, est apparue ailleurs dans la période qui a suivi la chute des sommets historiques de 69 000 $.