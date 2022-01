Les transactions Fantom dépassent Ethereum alors que les utilisateurs se tournent vers les rendements agricoles | Cryptomonnaie

Les transactions sur Fantom ont dépassé celles d’Ethereum pour la toute première fois lundi, alors que les investisseurs recherchent de nouvelles voies pour exploiter les rendements et accumuler de la valeur.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,2 million de transactions ont été traitées sur le réseau Fantom, selon les données du tracker blockchain Fantomscan. C’était légèrement supérieur aux 1,1 million de transactions d’Ethereum, selon les données du tracker Ethereum Etherscan.

Avec cinquante-cinq validateurs assurant la maintenance du réseau, Fantom a traité lundi plus de huit transactions par seconde (tps) par rapport aux taux actuels d’Ethereum inférieurs à 2 tps, selon les données. Les transactions Ethereum sont désormais aux niveaux d’août 2021, bien en deçà du pic de mai 2021 de 1,7 million de transactions quotidiennes.

Fantom a maintenant enregistré un total de plus de 170 millions de transactions depuis son lancement en décembre 2019, une fraction des 1,4 milliard de transactions d’Ethereum depuis sa création en 2015.

Cependant, les chiffres de lundi sur Fantom étaient toujours inférieurs au nombre record de transactions de 1,8 million en septembre 2021, un mois avant que les jetons FTM n’atteignent un pic de prix de 3,46 $.

Les jetons de Fantom sont devenus les plus performants ces derniers mois alors que les investisseurs parient sur les jetons des projets de couche 1 – des protocoles avec leurs chaînes de blocs natives, comme Fantom ou Solana – comme alternative à Ethereum.

Fantom est devenu le troisième plus grand écosystème de la finance décentralisée (DeFi) en valeur verrouillée au cours du week-end, comme indiqué. Il a commencé 2022 à la huitième place du classement, mais a depuis grimpé à la troisième place au milieu de l’augmentation de l’activité des développeurs et de l’intérêt des utilisateurs pour les produits construits sur Fantom.

DeFi fait référence aux services financiers, tels que le commerce, le prêt et l’emprunt, qui reposent sur des contrats intelligents au lieu de tiers. Lundi, plus de 12,2 milliards de dollars de valeur sont verrouillés sur 129 applications DeFi basées sur Fantom.

Pourquoi les transactions augmentent-elles ?

Les analystes affirment que les nouveaux produits et les récompenses à haut rendement alimentent la croissance du réseau Fantom. «De nombreux projets comme Radial, veDAO et 0xDAO ont proposé des lancements d’extraction de liquidités que le vampire a attaqué d’autres protocoles pour gagner TVL. Ces projets partagent beaucoup de ressemblance avec les projets d’été defi en 2020 », a écrit mardi la société de recherche en cryptomonnaie Delphi Digital dans une note. L’extraction de liquidité fait référence aux utilisateurs fournissant des liquidités aux applications DeFi et recevant des récompenses pour cela.

« Des capitaux mercenaires sont venus à Fantom pour exploiter ces projets car ils fournissaient des rendements incroyables sur un jalonnement unilatéral », ont averti les analystes, suggérant que l’activité actuelle pourrait être de courte durée à mesure que les rendements baissent et que les investisseurs se dirigent vers les endroits où davantage de rendements sont proposés.

Pour l’instant, les commerçants FTM se réjouissent. Les prix du jeton figuraient parmi les meilleurs gagnants des heures asiatiques mardi, augmentant de 8 % à 2,30 $ au cours des dernières 24 heures. Cependant, il y a eu des prises de bénéfices avec des prix en baisse de sept cents au moment de la rédaction.