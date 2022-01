Meta dévoile le supercalculateur Metaverse AI, affirme qu’il sera le plus rapide au monde | Cryptomonnaie

Le géant des médias sociaux a déclaré que le supercalculateur « AI Research SuperCluster » est déjà opérationnel et s’attend à ce qu’il soit entièrement achevé vers le milieu de l’année.

La société mère de Facebook, Meta, a déclaré que son « Research SuperCluster » (RSC) d’intelligence artificielle (IA) nouvellement créé « ouvrira la voie » à la construction du Metaverse.

Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il pensait que RSC était déjà l’un des superordinateurs les plus rapides au monde et qu’il occuperait la première place lorsqu’il serait pleinement opérationnel à la mi-2022, selon un article de blog du 24 janvier dévoilant le matériel.

« Le développement de la prochaine génération d’IA avancée nécessitera de nouveaux ordinateurs puissants capables d’effectuer des quintillions d’opérations par seconde », a écrit la société.

En fin de compte, le travail effectué avec RSC ouvrira la voie à la création de technologies pour la prochaine plate-forme informatique majeure – le métaverse, où les applications et les produits basés sur l’IA joueront un rôle important.

Le PDG Mark Zuckerberg a ajouté dans un post Facebook du 25 janvier :

Les expériences que nous construisons pour le métaverse nécessitent une énorme puissance de calcul (quintillions d’opérations/seconde !) et RSC permettra de nouveaux modèles d’IA capables d’apprendre à partir de milliards d’exemples, de comprendre des centaines de langages, et plus encore.