Bank of America déclare que l’adoption de Stablecoin et la CBDC sont « inévitables » | Cryptomonnaie

Une note récente des analystes de Bank of America a déclaré qu’une CBDC serait différente des monnaies numériques actuellement disponibles car ce serait la responsabilité de la Réserve fédérale, et non d’une banque commerciale.

Il semble que les États-Unis vont enfin aller de l’avant pour créer leur propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC) selon la Bank of America.

Les stratèges crypto de Bank of America, Andrew Moss et Alkesh Shah, ont écrit dans une note du 24 janvier que les CBDC « sont une évolution inévitable des monnaies électroniques d’aujourd’hui », selon un rapport de Bloomberg. Les analystes ont écrit :

Nous nous attendons à ce que l’adoption et l’utilisation des pièces stables pour les paiements augmentent considérablement au cours des prochaines années, à mesure que les institutions financières explorent les solutions de conservation et de négociation d’actifs numériques et que les sociétés de paiement intègrent la technologie blockchain dans leurs plateformes.

Pendant ce temps, un rapport du 20 janvier intitulé « Money and Payments: The US Dollar in the Age of Digital Transformation » de la Federal Reserve Bank (FRB) a évalué les avantages et les inconvénients de l’adoption potentielle d’une CBDC par les États-Unis.

Il a examiné si une CBDC pourrait potentiellement « améliorer le système de paiement national sûr et efficace » pour les ménages et les entreprises alors que « le système de paiement continue d’évoluer », ce qui pourrait entraîner « des options de paiement plus rapides entre les pays ».

Entre-temps, Shah et Moss ont déclaré que l’utilisation de monnaies numériques émises par des entreprises privées est susceptible de se développer. Actuellement, la responsabilité des formes existantes de monnaie numérique comme les comptes bancaires en ligne ou les applications de paiement appartient à des entités privées, telles que les banques commerciales.

Cependant, une CBDC serait différente à cet égard car ce serait la responsabilité d’une banque centrale telle que la Réserve fédérale, a écrit la FRB dans un communiqué au sujet du rapport.

Il a également souligné les difficultés potentielles, notamment la préservation de la stabilité financière, la protection de la vie privée des utilisateurs et la lutte contre les transactions illicites. La Fed a ouvert la parole au public pour commenter ces questions jusqu’au 20 mai.

Une CBDC est une version numérique de la monnaie fiduciaire d’un pays, comme le dollar américain. Ils ont commencé à se faire remarquer en 2020 lorsque les Bahamas ont lancé la première CBDC au monde, le «Sand Dollar».

Pendant ce temps, la banque centrale chinoise est en train de développer un portefeuille numérique en yuans, alors qu’elle intensifie ses efforts pour créer une monnaie numérique. En avril 2021, la banque centrale suédoise a achevé la première phase de son projet pilote de monnaie numérique « e-krona ».