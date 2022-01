BSN présente la plate-forme d’infrastructure NFT en Chine | Cryptomonnaie

Au lieu de cela, comme CoinDesk l’a signalé en octobre, BSN met à disposition 10 chaînes de blocs ouvertes autorisées sur le BSN-DDC. Ce sont des versions localisées de leurs homologues sans autorisation qui établissent des restrictions sur qui peut participer à la gouvernance du réseau et utiliser la monnaie fiduciaire pour le paiement. Les DDC sont les mêmes que les NFT, mais renommés pour souligner leurs utilisations pour la certification.

Cinq des 10 chaînes ont été nommées : la chaîne Wuhan basée sur Ethereum, la chaîne Wenchang alimentée par IRISnet basé sur Cosmos, la chaîne Zunyi basée sur Corda, la chaîne Zhongyi basée sur EOS et la chaîne Tai’an basée sur FISCO BCOS.

Certains partenaires de la plate-forme ont également été annoncés : le musée et la maison de vente aux enchères appartenant à l’État Rong Bao Zhai Auction, le centre d’échange international de la culture et des œuvres d’art de Hainan, soutenu par l’État – qui a acquis la première licence pour un marché NFT en Chine, la division blockchain de la société de conseil EY, le fournisseur de technologie vidéo Sumavison, le fournisseur de factures électroniques Baiwang et Digital Art Fair Asia, une société de Hong Kong axée sur le NFT.