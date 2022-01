Boom ou effondrement ? Existe-t-il un moyen pour que le prix du Bitcoin atteigne 100 000 $ en 2022 ? | Cryptomonnaie

Le prix du BTC a pris une tournure baissière inattendue en janvier, mais y a-t-il des catalyseurs qui pourraient soutenir une course à 100 000 $ en 2022 ?

Internet regorge de prédictions de prix Bitcoin (BTC). Par exemple, certains analystes pensent que la crypto phare atteindra 1 million de dollars par pièce au cours des 10 prochaines années, tandis que d’autres pensent que le prix du BTC finira par tomber à zéro.

Sans nous attarder sur les prédictions qui nous attendent dans cinq ans ou plus, concentrons-nous sur ce que Bitcoin pourrait faire, disons, au cours des six prochains mois ?

Encore une fois, les prédictions varient considérablement. Par exemple, Antoni Trenchev, le fondateur de Nexo Finance, voit le prix du Bitcoin atteindre 100 000 $ d’ici la mi-2022.

À l’autre extrémité du spectre se trouve Carol Alexander, professeur à l’Université de Sussex, qui pense que le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu’à 10 000 $, anéantissant ainsi tous les gains qu’il avait réalisés en 2021.

Bitcoin a eu une tendance presque au milieu de ces deux prédictions extrêmement lointaines et au moment de la presse, le coût d’achat d’un BTC est proche de 36 500 $ chez Coinbase.

Tableau des prix hebdomadaires BTC/USD. Source : TradingView

La circulation de Bitcoin augmentera en moyenne de 6,25 BTC par 10 minutes jusqu’à la prochaine réduction de moitié au début de 2024. Cela signifie que les mineurs produiront environ 900 BTC chaque jour. En conséquence, d’ici la fin juin 2022, il y aura un total de 162 900 BTC créés dans l’année.

Cela porterait l’offre totale de Bitcoin en circulation à environ 19,078 millions de BTC. Si le prix de la BTC est de 100 000 dollars d’ici là, sa capitalisation boursière totale serait de près de 2 000 milliards de dollars, en hausse de 128,50 % par rapport à la valorisation d’ouverture de l’année, proche de 875 milliards de dollars.

À l’inverse, une baisse à 10 000 dollars ferait chuter la capitalisation boursière Bitcoin du total des jetons en circulation à plus de 190 milliards de dollars, en baisse de 685 milliards de dollars, soit environ 78 %, par rapport à l’ouverture de cette année.

Ainsi, la plus grande question qui vient à l’esprit après avoir examiné ces prédictions époustouflantes est de savoir s’il est même possible que Bitcoin se déplace violemment vers l’une des cibles mentionnées ci-dessus. À mon avis, la réponse est un GRAND OUI, principalement parce que le prix du BTC a été notoirement volatil dans le passé.

Rendements trimestriels de Bitcoin. Source : Coinglass

Une question à considérer est de savoir si les investisseurs sont prêts ou non à injecter près d’un billion de dollars sur le marché du Bitcoin au cours des six prochains mois ? Trenchev pense qu’ils le peuvent en raison du facteur « argent bon marché ».

La dévaluation de la monnaie souveraine reste un catalyseur

Les investisseurs auront remarqué que la valorisation du dollar américain s’est récemment redressée.

Un indicateur économique populaire, surnommé «l’indice du dollar américain», mesure la force du billet vert par rapport à un panier pondéré de six devises étrangères – l’euro (EUR), le yen japonais (JPY), la livre sterling (GBP), le dollar canadien (CAD) , couronne suédoise (SEK) et franc suisse (CHF) – ont bondi de plus de 7% à 96,22 l’année dernière.

Graphique hebdomadaire des prix de l’indice du dollar américain. Source : TradingView

Il convient également de noter que la valorisation du dollar n’a augmenté que par rapport aux monnaies fiduciaires, mais par rapport aux matières premières, le billet vert a perdu bataille après bataille.

Par exemple, un récent rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis indique que les consommateurs ont payé 7 % de plus pour les articles de tous les jours en décembre 2021 qu’il y a 12 mois. En d’autres termes, l’inflation dans la plus grande économie du monde a atteint des niveaux jamais vus avant 1982.

Cela montre que le dollar n’est rien d’autre que le meilleur boxeur faible d’un ring en compétition avec les six boxeurs les plus faibles. Bien sûr, le billet vert a remporté des manches contre eux tous, mais il a également fui la vraie concurrence.

En parlant de concurrence, comparons sa valeur à un actif plus rare, l’or.

Monnaies Fiat contre Or depuis 1900. Source : VOIMA

L’image ci-dessus montre également que presque toutes les monnaies fiduciaires ont perdu leur éclat face à l’or. Le gros éléphant dans la pièce est l’inflation, qui profite aux investisseurs qui ont accumulé le métal précieux – ou tout équivalent en argent dur – contre la tendance baissière actuelle des devises comme le dollar.

Actuellement, environ 40 000 milliards de dollars circulent sur les marchés, ce qui comprend tout l’argent physique et l’argent déposé sur des comptes d’épargne et de chèques. Pendant ce temps, les investissements, les dérivés et les crypto-monnaies dépassent 1,3 quadrillion de dollars.

Alors oui, il y a suffisamment de billets verts disponibles sur le marché pour pomper le marché du Bitcoin d’un autre billion de dollars, de sorte que son coût par unité s’élève à 100 000 $ au cours des six prochains mois.

Pourquoi BTC n’a-t-il pas déjà atteint 100 000 $ ?

Avant même de discuter de cet argument, il est plus sage d’examiner les performances de la capitalisation boursière de Bitcoin au fil des ans.

Graphique de capitalisation boursière BTC / USD sur six mois avec plus de 100 milliards de dollars de rallyes. Source : TradingView

Dans le graphique de la période de six mois ci-dessus, on peut voir qu’il n’y a pas eu un seul cas où la capitalisation boursière de Bitcoin a augmenté de plus de 1 000 milliards de dollars. De même, il n’y a pas eu un seul cas où la valorisation boursière de Bitcoin a chuté de plus de 190 milliards de dollars en six mois, comme requis en cas de baisse du prix du BTC à 10 000 dollars.

Bien qu’il n’ait ni augmenté ni baissé de manière drastique, le marché du Bitcoin – selon les données historiques – attire plus de capitaux dans la mesure où il crache, ce qui indique pourquoi son prix unitaire a augmenté de plus de 14 250 % à ce jour depuis janvier 2014.

Maintenant, pour en revenir à l’argument « pourquoi cela ne s’est-il pas produit », il semble n’y avoir qu’une seule réponse : l’incertitude. Et l’incertitude a de nombreuses branches, allant des problèmes réglementaires aux craintes que le marché du Bitcoin ait besoin d’une correction après une reprise de près de deux années consécutives.

Graphique hebdomadaire de la masse monétaire M2. Source : TradingView

Alors que la Fed dénoue sa politique d’assouplissement quantitatif pour maîtriser l’inflation, elle retire efficacement les dollars excédentaires du marché. Et comme les marchés – hypothétiquement – manquent de liquidités, ils l’augmentent en vendant leurs investissements les plus rentables, qu’il s’agisse d’actions, d’immobilier, de montres Rolex ou de crypto.

Par conséquent, les six prochains mois pourraient s’avérer être une bascule entre ceux qui ont besoin d’argent et ceux qui n’en ont pas. L’inflation entraînée par la dévaluation du dollar pourrait empêcher de nombreux investisseurs de vendre leurs actifs, y compris Bitcoin. Mais avec la Fed qui désactive sa prise de liquidité, les marchés de la cryptomonnaie pourraient avoir des difficultés à attirer de nouveaux fonds.

Cela laisse Bitcoin avec des investisseurs et des entreprises qui ont des liquidités excédentaires dans leurs trésoreries et qui ont cherché à les déployer dans des actifs facilement liquéfiables.

Jusqu’à présent, Bitcoin a attiré de grands noms comme Tesla, Square, MicroStrategy et d’autres. Donc, naturellement, il faudrait au moins la volonté d’une entreprise populaire de Wall Street d’ajouter Bitcoin à sa trésorerie pour permettre à BTC de pousser vers 100 000 $.

En attendant le boom du commerce de détail

Pendant ce temps, alors que l’inflation s’insinue dans la vie quotidienne des gens, leur probabilité d’adopter des actifs durables pour protéger leur épargne pourrait également être une aubaine pour le marché du Bitcoin. Par exemple, la montée de BTC à 69 000 $ l’année dernière a coïncidé avec un pic sans précédent de l’intérêt des détaillants, selon un rapport d’investissement en niveaux de gris.

La firme américaine a interrogé 1 000 investisseurs et a constaté que 59 % étaient intéressés à investir dans Bitcoin. Pendant ce temps, 55% ont déclaré avoir acheté les actifs entre décembre 2020 et décembre 2021.

Le « taper tantrum » de la Fed impacte la confiance des investisseurs

La raison la plus souvent discutée de la récente chute de Bitcoin de 69 000 $ à 34 000 $ est la décision de la Réserve fédérale américaine de mettre fin à son programme d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars par mois plus tôt que prévu. Cela devrait être suivi d’au moins trois hausses des taux d’intérêt par rapport à leurs niveaux actuels proches de zéro.

Ces politiques monétaires souples ont fini par injecter environ 6,5 billions de dollars depuis le krach boursier mondial induit par le coronavirus en mars 2020. En raison de l’excès de liquidités, la valeur du dollar a chuté tandis que les actifs plus risqués, dont le Bitcoin, sont devenus haussiers.

Selon Micheal Howell, fondateur de Crossborder Capitalial, les fonds excédentaires sur le marché « devaient aller quelque part ».

Adresses Bitcoin avec un solde BTC non nul. Source : Glassnode

Qu’il s’agisse d’un boom ou d’un effondrement, voici ce qui doit arriver

Si Bitcoin devait atteindre 100 000 $ d’ici la fin juin 2022, voici ce qui devrait se passer.

La masse monétaire M2 reste à un niveau record.

Les hausses de taux d’intérêt prévues ne parviennent pas à maintenir l’inflation sous la cible de 2 % de la Fed.

Le nombre de portefeuilles Bitcoin non nuls continue d’augmenter pour atteindre de nouveaux records.

De plus en plus d’entreprises ajoutent BTC à leurs trésoreries.

Pendant ce temps, Bitcoin pourrait tomber à 10 000 $ si :