Bitcoin trouve des acheteurs malgré les nouveaux plus bas de six mois et de 2022, le rallye de secours BTC sur le pont | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’effondre de près de 10 % lundi mais récupère l’intégralité de cette perte pour clôturer dans le vert.

Preuve de l’augmentation des achats à la baisse, rallye de secours probable.

Des risques baissiers subsistent, mais un mouvement correctif à la hausse s’amorce.

L’action des prix du Bitcoin lundi était principalement une attaque d’traders à part entière, avec un nouveau creux de 2022 et de six mois atteint. Tout a changé vers la fin de la session du marché boursier de New York lorsque les acheteurs ont afflué pour rallier Bitcoin plus haut pour clôturer dans le vert pour la deuxième journée consécutive.

Le prix du Bitcoin trouve des acheteurs à de nouveaux plus bas sur plusieurs mois, les traders prudents malgré un rallye de fin de session

L’action des prix du Bitcoin s’est fortement appuyée sur le côté baissier ces derniers temps. Bitcoin a chuté de près de 24% par rapport à l’ouverture de lundi dernier, la perte la plus importante s’étant produite vendredi avec une chute massive de 13%. La reprise de dimanche était remise en question alors que les vendeurs continuaient de pousser Bitcoin à la baisse jusqu’à ce qu’ils soient démentis par un afflux d’achats.

Lorsque le prix du Bitcoin a atteint le retracement de Fibonacci de 88,2 %, il a immédiatement inversé la direction du Bitcoin. Du point de vue de l’oscillateur, Bitcoin est neutre dans l’indice de force relative mais sévèrement survendu dans l’oscillateur Optex Band. C’est la première fois que Bitcoin atteint le niveau de survente hebdomadaire dans l’oscillateur Optex Bands depuis juillet 2021 – qui a précédé un mouvement vers de nouveaux sommets historiques.

Malgré la baisse de plus de 50 % par rapport au sommet historique, les pertes subies par le prix du Bitcoin sont toujours inférieures à ce qui a été enregistré entre avril et juin 2021. Le Bitcoin est en baisse de 52 % par rapport à son sommet historique, mais le mois d’avril à juin L’effondrement de 2021 a fait baisser le Bitcoin de près de 56%.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Les acheteurs doivent fermer Bitcoin à ou au-dessus de la zone de valeur de 37 300 $ cette semaine. Si cela ne se produit pas, Bitcoin entrera dans une configuration idéale Bearish Ichimoku Breakout – la configuration courte la plus recherchée du système Ichimoku Kinko Hyo. Remplir les critères pour cette courte entrée serait la première fois depuis le crash de Covid en mars 2020 et seulement la deuxième fois depuis mai 2018.