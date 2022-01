Les traders de Binance Coin pourraient prendre le relais alors que BNB trouve un support à 350 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin glisse en dessous de la zone de support critique d’Ichimoku.

Le seuil pour mettre BNB dans une vente massive n’est pas loin.

De nouveaux plus bas de 2022 et de sept mois arrivent.

Le prix de Binance Coin a chuté de plus de 31 % depuis lundi dernier et de plus de 51 % par rapport au plus haut historique. Une baisse plus profonde est probable si les traders ne parviennent pas à maintenir Binance Coin au-dessus de sa zone de support finale.

Le prix de Binance Coin doit contenir 350 $, ou une baisse de 30 % est probable

Le prix de Binance Coin se situe à l’intérieur de son niveau de support le plus fort et final avant de s’effondrer vers de nouveaux plus bas de sept mois. Les niveaux de prix Ichimoku, Fibonacci et Volume Profile ci-dessous indiquent le groupe de support dans lequel BNB se négocie actuellement :

Point de contrôle du volume à 335 $ 61,8 % de retracement de Fibonacci à 340 $ Senkou Span A à 340 $ Senkou Span B à 355 $ Retracement de Fibonacci à 50 % à 368 $.

Binance Coin se négocie actuellement en dessous de tous les niveaux ci-dessus, économisant le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 340 $ et le point de contrôle du volume à 335 $. Une clôture hebdomadaire en dessous de ces zones place le prix de Binance Coin dans une configuration de cassure Ichimoku baissière idéale, avec zéro support Ichimoku restant sur le graphique hebdomadaire.

Graphique BNB/USD hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

En cas de vente en dessous de 340 $, la prochaine zone de support n’apparaît pas avant le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 240 $. Dans ce scénario, le prix de Binance Coin déplacera probablement l’indice de force relative vers un marché baissier et l’indice composite vers de nouveaux plus bas historiques.

L’invalidation de cette perspective baissière nécessite que le prix de Binance Coin clôture au-dessus de Senkou Span B et maintienne le Chikou Span au-dessus des chandeliers. Cela signifie que BNB doit clôturer à 360 $ ou plus cette semaine, mais dans deux semaines, il doit clôturer au-dessus de 417 $.