Prédiction du prix d’Ethereum : Ethereum pourrait chuter à 1 800 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est maintenant en baisse de plus de 50 % par rapport au niveau record.

L’ETH est sur le point de remplir l’une des conditions d’entrée baissières les plus fortes du système Ichimoku Kinko Hyo.

Tout soutien pourrait déclencher un formidable rallye.

L’action des prix d’Etheruem, comme le reste du marché de la crypto-monnaie, a été extrêmement baissière. Depuis lundi dernier, l’ETH a chuté de plus de 34 % et se situe actuellement à plus de 50 % en dessous du niveau record.

Le prix Ethereum doit contenir la zone de valeur de 2 200 $, sinon il risque une capitulation totale

Le prix Ethereum a encore une tranche de support, empêchant une vente importante. La seule condition Ichimoku qui maintient Ethereum à flot est le Chikou Span restant au-dessus du corps des chandeliers. S’il y a une clôture hebdomadaire à 2 100 $ ou moins, toutes les conditions nécessaires pour une entrée courte idéale Bearish Ichimoku Breakout seront remplies.

Cependant, certains signes indiquent que la vente actuelle du prix d’Ethereum pourrait s’inverser et que toute nouvelle vente sera probablement considérée comme une « fausse » décision. L’oscillateur de l’indice composite a atteint de nouveaux creux sur deux ans et demi, se négociant au même niveau en septembre 2019. Dans le même temps, l’indice de force relative est tombé juste en dessous du niveau de survente final dans un marché haussier. à 30 – il peut encore monter au cours de la semaine et clôturer au-dessus de 30.

En particulier, une lecture d’oscillateur montre le mieux la nature exagérée de cette vente récente. L’oscillateur Optex Bands est tombé dans des conditions de survente pour la première fois de son histoire sur le graphique hebdomadaire. De plus, l’oscillateur Optex Bands est également tombé à un niveau observé depuis la semaine du 9 novembre 2019. En d’autres termes, du point de vue de l’oscillateur Optex Bands, le prix d’Etheruem est extrêmement survendu.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Le fait de ne pas se maintenir au-dessus de 2 100 $ sur le graphique hebdomadaire déclencherait probablement un mouvement vers le retracement de Fibonacci de 50 % dans la zone de valeur de 1 800 $. De plus, un nœud de volume élevé dans le profil de volume existe également à 1 800, ce qui confère plus de force à cette zone de support.