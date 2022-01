Centrifuge mène la vente aux enchères actuelle de machines à sous parachain sur le réseau Polkadot | Cryptomonnaie

Il reste trois jours dans la vente aux enchères de créneaux parachain en cours et Centrifuge a pris les devants.

10,7% des émissions de Polkadot, 124 millions de jetons sont verrouillés en prêt participatif pour la machine à sous Parachain.

Le réseau Polkadot prévoit d’améliorer son interopérabilité en 2022 avec l’aide de Moonbeam.

Les analystes ont prédit que le prix de Polkadot pourrait atteindre un creux plus élevé dans la poursuite de sa tendance à la baisse.

Centrifuge, un projet DeFi du monde réel, dirige la vente aux enchères actuelle de machines à sous parachain. Le prix de Polkadot a chuté lors du récent bain de sang crypto et les analystes ont prédit une poursuite de l’altcoin.

Le prix Polkadot pourrait poursuivre sa tendance baissière

Avec trois jours restants dans la vente aux enchères de machines à sous parachain actuelle, Centrifuge a pris les devants. Les promoteurs pensent que le projet pourrait remporter l’enchère aux créneaux.

124 millions de jetons Polkadot, soit environ 10,7% de l’émission de l’altcoin sont bloqués dans un prêt participatif. Plus de 25% des jetons Kusama sont jalonnés de prêts collectifs. Historiquement, une augmentation des jetons jalonnés réduit l’offre en circulation d’un altcoin. La pénurie d’approvisionnement alimente un récit haussier pour le prix.

Plus de 10% de l’offre en circulation de Polkadot a été enfermée dans des prêts participatifs, créant une pénurie et alimentant un récit haussier pour le prix du tueur d’Ethereum.

Le réseau Polkadot a récemment révélé son intention d’améliorer son interopérabilité avec l’aide de Moonbeam, une nouvelle plateforme de contrats intelligents.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Polkadot et ont prédit que l’altcoin pourrait poursuivre sa tendance à la baisse.

@ Pastore1314, un analyste crypto et investisseur estime que le prix Polkadot a un potentiel haussier à long terme.

L’analyste estime que le prix de Polkadot pourrait répéter son schéma historique et atteindre un plus bas plus élevé.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix de Polkadot pourrait perdre du terrain alors qu’il se prépare à une hausse de 25 %.