La pression de vente de Shiba Inu continue, mais SHIBA maintient un niveau de support critique | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a chuté de plus de 44 % la semaine dernière.

La pression vendeuse se poursuit malgré un rebond dimanche.

Support critique à 0,000020 $, mais à peine.

L’action des prix de Shiba Inu, comme l’ensemble du marché de la crypto-monnaie, a fait face à une pression de vente importante. Les traders continuent de faire pression sur SHIBA, qui est maintenant en baisse de plus de 80 % par rapport à ses sommets historiques.

Le prix du Shiba Inu est susceptible de créer un support entre 0,000016 $ et 0,000020 $

L’action sur les prix de Shiba Inu a rejeté les signaux antérieurs indiquant qu’un retournement haussier se produirait probablement. Vers le début du mois de janvier, il y avait des preuves que SHIBA pourrait faire pression pour un test de zone de valeur de 0,000050 $, mais ces projections ont été éliminées.

Du point de vue d’Ichimoku Kinko Hyo, Shiba Inu n’a aucun support à venir sur le graphique quotidien. Le prix du Shiba Inu est inférieur au Cloud (Senkou Span A et Senkou Span B), au Tenkan-Sen et au Kijun-Sen. Le futur Senkou Span A est en dessous du futur Senkou Span B, et le Chikou Span est en dessous des chandeliers dans un espace ouvert. En d’autres termes, au sein du système Ichimoku sur le graphique journalier, SHIBA est en mode découverte des prix et a les mains libres pour continuer à baisser.

Le niveau de support Ichimoku le plus proche pour Shiba Inu se trouve sur le graphique hebdomadaire Ichimoku. Senkou Span A à 0,000007 $ est le niveau de support Ichimoku le plus proche pour le prix Shiba Inu. Cependant, un rebond massif pourrait se produire à tout moment. L’indice composite quotidien a atteint de nouveaux plus bas historiques. Dans le même temps, l’indice de force relative est juste au-dessus du premier niveau de survente dans un marché baissier à 30.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Pour générer un indice de fin de cette tendance à la baisse actuelle, le prix du Shiba Inu aura besoin d’une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du point de contrôle du volume. Une clôture égale ou supérieure à 0,000028 $ invaliderait toute autre perspective baissière à court terme.