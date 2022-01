Les actions liées à la crypto et à la blockchain saignent alors que les investisseurs s’éloignent des actifs risqués | Cryptomonnaie

Les investisseurs s’éloignent des actifs risqués comme la crypto-monnaie et les actions liées à la blockchain avant la réunion de la Fed.

Les actions de MicroStrategy, Riot Blockchain Inc et Marathon Digital ont chuté.

Les crypto-monnaies du top 30, basées sur la capitalisation boursière, ont subi une baisse de prix à deux chiffres.

Les investisseurs ont une approche sans risque avant la réunion de la Réserve fédérale de mardi et mercredi, réduisant leurs positions dans les actions liées à la crypto-monnaie et à la blockchain. Le prix du Bitcoin a chuté au cours du week-end, tombant à la moitié de son niveau record.

Les actions de crypto-monnaie continuent de saigner avant la réunion de la Fed

Le marché des crypto-monnaies a connu une baisse massive des prix au cours du week-end. Bitcoin et altcoins dans le top 30 ont commencé à saigner.

Le prix du Bitcoin a chuté à la moitié de son sommet de novembre. Les prix des actions de crypto-monnaie ont chuté alors que les investisseurs se retiraient, dans une approche à risque avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Les partisans estiment que la réunion de la Fed de mardi et mercredi a déclenché la réduction des positions dans les actions de crypto-monnaie comme MicroStrategy, Riot Blockchain Inc et Marathon Digital holdings.

Après un bain de sang massif dans l’écosystème de la crypto-monnaie, plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière ont été anéantis. Cela a déclenché une baisse significative des cours des actions de crypto-monnaie.

Les actions de l’une des plus grandes institutions de crypto-monnaie comme MicroStrategy (MSTR), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ont chuté respectivement de 8% et 13%. Le cours de l’action de Tesla, la société de voitures électriques qui a récemment révélé qu’elle accepterait Dogecoin comme moyen de paiement pour ses marchandises, a résisté à la baisse.

Sur la base des données de la plate-forme de crypto-monnaie CoinGecko, les crypto-monnaies du top 30 basées sur la capitalisation boursière ont subi une baisse de prix à deux chiffres. Les prix de Solana, Cardano, Terra ont chuté de plus de 15 %. Le prix du Bitcoin a chuté à 50% de son plus haut niveau historique.

Les partisans estiment que le résultat de la réunion de la Fed pourrait avoir un impact sur les prix des actions de crypto-monnaie et la capitalisation boursière de la crypto.