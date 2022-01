Fantom devient le troisième plus grand protocole DeFi par valeur verrouillée | Cryptomonnaie

Fantom a dépassé Binance Smart Chain (BSC) au cours du week-end pour devenir le troisième plus grand écosystème de finance décentralisée (DeFi) en valeur totale verrouillée, selon les données de l’outil d’analyse DeFiLlama.

DeFi fait largement référence aux services financiers intelligents basés sur des contrats tels que le commerce, le prêt et l’emprunt offerts par les projets de blockchain aux utilisateurs.

Lundi matin en Europe, plus de 12,2 milliards de dollars de FTM et d’autres jetons de Fantom sont verrouillés sur 129 protocoles destinés aux utilisateurs de Fantom. C’est un peu plus de 94 millions de dollars bloqués par projet en moyenne. Il s’agit d’une augmentation de 52 % au cours de la semaine dernière et d’une augmentation de plus de 170 % au cours du mois dernier, selon les données.

Échange entre chaînes Multichain est le plus grand protocole en valeur verrouillé sur Fantom, avec plus de 6,97 milliards de dollars d’actifs dans ses contrats intelligents. En deuxième place se trouve le relativement nouveau 0xDAO, qui verrouille plus de 3,91 milliards de dollars, tandis que l’échange décentralisé SpookySwap prend la troisième place avec un peu plus d’un milliard de dollars en valeur verrouillée.

BSC est passé au quatrième plus grand écosystème DeFi avec 11,96 milliards de dollars de valeur verrouillée sur 294 projets. Terra, qui a remplacé BSC en décembre 2021 pour devenir le deuxième plus grand écosystème DeFi, conserve sa deuxième place avec 16,54 milliards de dollars en valeur verrouillée. Ethereum conserve la couronne DeFi avec plus de 116 milliards de dollars de valeur verrouillée sur 415 projets, plus que toute autre blockchain.

Les jetons de Fantom sont devenus les plus performants ces derniers mois alors que les investisseurs parient sur les jetons des projets de couche 1 – des protocoles avec leurs chaînes de blocs natives, comme Fantom ou Solana – comme alternative à Ethereum.

Les prix FTM sont passés de 1,30 $ à la mi-décembre pour approcher des sommets historiques de 3,46 $ au début du mois, avant de chuter avec le marché au sens large la semaine dernière.