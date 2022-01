Le prix du Dogecoin chutera en dessous de 0,10 $ alors que les vents contraires baissiers grossissent | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin revient sous la ligne de tendance descendante.

Le prix du DOGE devrait poursuivre sa tendance à la baisse alors que la situation géopolitique détériore le sentiment du marché.

Attendez-vous à ce que le prix DOGE glisse en dessous de 0,1 $ dans les prochains jours une fois que le support mensuel S1 sera rompu.

Le prix du Dogecoin (DOGE) devrait reprendre sa tendance à la baisse alors que l’action des prix glisse sous la ligne de tendance descendante rouge à long terme à partir d’août 2021, alors que les nouvelles géopolitiques et la décision imminente sur les taux de la Fed pèsent lourdement sur les crypto-monnaies. Le niveau de support S1 mensuel à 0,12 $ est le seul support à proximité pour limiter les pertes. Une fois que cela cédera, attendez-vous à une vente accélérée vers 0,094 $, glissant en dessous de 0,1 $ et conservant 30 % de pertes.

Dogecoin traders prêt à réserver 30% de gains

Le prix Dogecoin semblait commencer la semaine de manière prometteuse alors que le prix DOGE réservait des gains dimanche. Mais le sentiment s’est rapidement détérioré après une série d’événements lundi matin alors que la situation géopolitique entre la Russie et les États-Unis s’est détériorée et que les acteurs du marché ont décidé de rester à l’écart avant la décision sur les taux de la FED plus tard dans la semaine. Alors que les baissiers sentent leur opportunité de faire baisser le prix du DOGE, une cassure sous la ligne de tendance descendante rouge à partir d’août ne fait qu’ajouter des arguments à leur cas pour aller en gros pour une courte pression plus bas.

Le prix DOGE verra le support mensuel S1 à 0,12 $ comme le premier et le seul élément de support à court terme, car il a maintenu la baisse le 22 janvier. était le plus bas du 14 avril et un point charnière dans la tendance haussière. Attendez-vous à ce que les baissiers enregistrent des bénéfices à ce niveau, car cela constituerait un autre bénéfice de 30% à partir de l’entrée sur la ligne de tendance descendante rouge près de 0,13 $.

Graphique journalier DOGE/USD

Comme mentionné précédemment, le niveau de support S1 pourrait toujours empêcher l’action des prix DOGE de perdre de la valeur supplémentaire. Lorsque ce niveau se maintiendra, attendez-vous à ce que les marchés perçoivent cela comme la preuve d’une présence haussière et préparent le terrain pour une fausse baisse suivie d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge. Les haussiers afflueraient alors dans la réaction des prix DOGE et accéléreraient l’action des prix vers 0,16 $ ou même 0,19 $, si les vents contraires actuels s’estompent aussi rapidement qu’ils sont venus.